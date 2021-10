Dit is waarom witte haaien soms mensen aanvallen

Dat zeggen Australische wetenschappers van de Macquarie University. Volgens de onderzoekers kunnen witte haaien geen kleuren en details zien, waardoor ze zich regelmatig vergissen. De wetenschappers schrijven over hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift The Royal Society.

Mocht een mens dus worden aangevallen door een witte haai, dan gebeurt dat dus niet expres. Witte haaien zien zwemmers en surfers zien soms aan voor zeehonden en zeeleeuwen. De vorm van een surfboard lijkt voor een haai op het lichaam van een zeeleeuw en zelfs onze armen en benen zien er voor de witte haaien hetzelfde uit als de ledematen van een zeehond. Volgens de wetenschappers geldt dit vooral jonge witte haaien.

Onderzoekster Laura Ryan zegt dat dit komt doordat jonge witte haaien een slechter zicht hebben dan de volwassen zoogdieren. Simpelweg omdat hun ogen nog niet volgroeid zijn.

Onderzoek

De wetenschappers deden in een groot aquarium in Taronga Zoo in Sydney onderzoek naar het gedrag van de witte haaien. Voor de studie gebruikten ze onderwaterbeelden van mensen en peddelende surfers en van zeehonden en zeeleeuwen die aan de oppervlakte zwemmen.

Vervolgens keken de onderzoekers hoe de witte haaien op de beelden reageerden. De haaien bleken de zwemmers en surfers niet te kunnen onderscheiden van de zeehonden en zeeleeuwen. Ook bleek: hoe kleiner de surfplank, hoe lastiger de haaien het onderscheid konden maken tussen mens en dier.

Jaarlijks worden er zo’n honderd mensen aangevallen door haaien. Ongeveer de helft van de aanvallen wordt gedaan door witte haaien. De meeste aanvallen zijn niet dodelijk.

