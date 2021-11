Column Babette: ’Kattenfilmpjes zijn zinloos, maar wel een guilty pleasure’

Ik ken stoere mannen die elkaar kattenfilmpjes sturen. En vind dat bijna net zo aandoenlijk als de filmpjes zelf. Wat weer alles te maken heeft met mijn eigen voorliefde voor, jawel, kattenfilmpjes.

Je kunt het een guilty pleasure noemen, misschien zelfs een zinloze hobby. Maar een ding is het ook: iets waar heel veel mensen van houden. Kattenfilmpjes zijn namelijk zo populair dat er in 2020 een bioscoopfilm van is gemaakt en dat dit jaar het vervolg Poeslief 2 is verschenen.

De presentatie van deze verzameling poezenvideo’s lag in handen van niemand minder dan Abatutu, de kater die voor zijn vele filmrollen zelfs een oeuvreprijs op het Nederlands Film Festival won. Dat de populariteit van de BK’er (bekende poes) geen toeval is, bewijst de beroemde Japanse kat Maru wel. Zijn filmpjes zijn op YouTube meer dan 325 miljoen keer bekeken.

In de schaduw van deze sterren zijn er miljoenen grappige en ondeugende huis-, tuin- en keukenpoezen die via sociale media de wereld overgaan. Waarom dit soort video’s mensen zo boeit? Het antwoord is simpel, blijkt uit onderzoek: kattenfilmpjes kijken maakt gelukkig. Positieve emoties als tevredenheid en geluk nemen toe, daarnaast geven de filmpjes energie en laten negatieve gevoelens verdwijnen.

Ze maken mij vooral aan het lachen. Ik vind poezen grappig omdat ze volledig hun eigen gang gaan, zich in rare situaties manoeuvreren en altijd op hun pootjes terechtkomen. Met dank aan het algoritme van sociale media zit ik zelden zonder. Wat overigens niet alleen voor geluk, maar ook voor schuldgevoel zorgt omdat wij liefhebbers vaak afleiding zoeken op momenten dat dit niet de bedoeling is.

Enorme tijdverspilling, zeggen mensen die deze fascinatie niet begrijpen. Misschien is dat het ook wel een beetje.

In de tijd dat ik kattenfilmpjes kijk, kan ik ook een boek lezen. Zo ligt de bestseller Felix de stationskat op mijn nachtkastje, nog altijd ongelezen. Als ik nog lang wacht, is ook het bijzondere leven van deze kat verfilmd.