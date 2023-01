Deze vis moet je vooral eten als je het koraalrif wil beschermen

Op Curaçao kwam ik onlangs in contact met Lisette. Zij runt een bedrijfje dat op koraalduivels jaagt, deze bereidt om te eten, sieraden van de vinnen maakt en hiermee ook nog eens het koraalrif beschermt. Dat klonk mij niet logisch in de oren en als ervaren duiker en dierenliefhebber staat het me tegen om dieren te doden. Maar de uitleg van Lisette was duidelijk en ik sta er helemaal achter.

De koraalduivel (lionfish) is een echte jager die van nature in de Stille Oceaan, Indische Oceaan en Rode Zee leeft. Waarschijnlijk zijn enkele koraalduivels jaren geleden door aquariumhouders in het Caribisch gebied losgelaten of gedumpt. Hier hebben ze amper natuurlijke vijanden en jagen ze op de veel verschillende vissen en andere dieren die op het rif leven.

Door hun grote eetlust, het gebrek aan vijanden en hun snelle voortplanting zijn deze vissen een ware plaag. Als in een ingewikkeld ecosysteem zoals een koraalrif één of meerdere soorten wegvallen, dan kan zo’n systeem instorten en kan het hele rif met al haar bewoners doodgaan. Door op de koraalduivel te jagen, krijgen het rif en dieren die er leven, een kans om te herstellen.

Giftig

De koraalduivel heeft weinig natuurlijke vijanden omdat hij over giftige stekels beschikt. Als deze kundig worden verwijderd, is het vlees veilig om te eten en erg smakelijk.

De vinnen en huid van deze mooie vis kunnen worden benut om sieraden van te maken: oorbellen, hangertjes, ringen en zelfs manchetknopen.

Een uitheems dier dat veel schade aan het rif veroorzaakt, wordt zo in toom gehouden en door deze te eten en de vinnen te gebruiken, wordt een groot deel van deze vis nuttig gebruikt.

Je kunt een koraalduivel in een restaurant bestellen om het koraalrif te beschermen. Of ga eens langs bij Lionfish Caribbean, mocht je op Curaçao zijn. Mooi en inspirerend hoe een rif op die manier kan worden beschermd en er bovendien sprake is van zo min mogelijk verspilling en zoveel mogelijk hergebruik.

Hopelijk is dit in de toekomst in meer gebieden mogelijk.

Volg Piet op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl