Skipret wordt zomerfun in de Franse Bergen

Maar liefst vier keer meer toeristen bezoeken deze Franse regio in de winter dan in de zomer. Zonde, want de lange, brede pistes en wegen eromheen zijn in dit jaargetijde een fijn decor voor onder meer kilometerslange wandelingen en fietstochten. Een aantal skiliften is in gebruik om de klim naar boven te vermijden, waarbij ook de fiets kan worden aangehaakt.

We pakken de gondellift Transarc Vallandry naar 1800 meter en worden getrakteerd op een magisch uitzicht op de Petit Fond Blanc-berg, imponerend met 2480 meter hoogte. Op de houten plankieren staan houten schommelende loveseats; ongetwijfeld heerlijk om na het skiën met een biertje licht rozig in te dommelen, nu perfect om na een wandeling richting de Col de l’Entreporte precies hetzelfde te doen. De zon schijnt uitbundig en de wind zorgt ervoor dat de aanblik van de ons omringende bergen elke tien minuten verandert.

Het publiek en de sfeer zijn ’s zomers wel degelijk anders dan wanneer er een dik pak sneeuw ligt, vertelt de gids ons als we met elleboog- en rugbeschermers om op de elektrische mountainbike springen. „In de winter draait het meer om snelheid: vroeg de pistes op en kilometers maken. Nu gaat alles wat gemoedelijker. Mensen willen actief zijn, maar het gaat ook om de natuurbeleving.”

Kapel

Dat snappen we, want met uitzichten op relatief jonge bergtoppen, te onderscheiden vanwege de puntige vorm, een hoop groen aan bossen en kleur aan bergbeplanting is de natuur overal. Maar ook cultuur: halverwege de rit zien we de Notre Dame des Vernettes, al meer dan 300 jaar een dierbaar historisch monument. Vanaf 1800 meter uitkijkend over de vallei naar La Plagne is deze uit 1766 daterende kapel met haar oude kruisen bezaaide pad een mooie stop.

De afgelopen vijf à tien jaar is deze omgeving ontdekt om ook ’s zomers te verblijven. Daarom zet bijvoorbeeld Club Med, met resorts in Peisey-Vallandry, Les Arcs en La Rosière in op speciale zomeractiviteiten als hiken, wielrennen en mountainbiken, maar ook paragliden en off hill-skelteren. Al is het met de temperatuur die tijdens ons verblijf 25 tot 30 graden aantikt, ook prima toeven op de ligbedjes bij de zwembaden van de resorts.

Vanwege de opwarming van de aarde zijn de temperaturen zelfs op circa 1500 meter hoogte bijzonder aangenaam, ook een van de redenen dat het zomertoerisme aantrekt. Hoewel niemand het toegeeft, zullen ook de afgelopen verloren coronajaren hebben bijgedragen aan uitbreiding van de activiteiten: elke euro is immers meegenomen.

Stuiven

Ook later in Les Arcs zien we overal beweging, zij het gelukkig niet massaal. De een met een wandelstok, de ander op twee wielen; wielrennend of mountainbikend. Regelmatig stuiven geoefende mountainbikers de tracks op de zwarte pistes en het offpiste-gedeelte af.

Dat doen wij ook: de stoeltjeslift brengt ons 2160 meter omhoog, waarna we de eerste kneepjes van het off hill-mountainbiken onder de knie krijgen dankzij een ervaren gids. We knijpen weliswaar onze remmen harder in dan de profs die verderop hun wedstrijd draaien, maar de tocht vol adrenaline, evenals de eerder gemaakte wandeltochten door de bergen, is genoeg voor een langdurige lach. Wat bij uw verslaggeefster, als wintersporthater, minder snel voorkomt.

Populair

Peisey-Vallandry, een verzamelnaam voor de dorpen Peisey, Nancroix, Vallandry en Plan-Peisey, hoort sinds de jaren 70 bij het populaire skigebied van Les Arcs in de Franse Alpen. Dit gebied ligt tussen 1200 en 3226 meter boven zeeniveau. Het eerste skidorp werd in 1968 geopend.

Vooral ’s winters weten toeristen de regio te vinden. Afgelopen winterseizoen noteerde het Office de Tourisme Les Arcs ruim 66.000 Nederlandse gasten. In de zomer bezochten ruim 3500 landgenoten het gebied.

Zo kom je er

Wij vlogen met KLM van Amsterdam in anderhalf uur naar Lyon en verbleven in Club Med Peisey Vallandry, Club Med Arcs Panorama en Club Med La Rosière. Alle resorts bieden diverse activiteiten in de zomer aan.

clubmed.nl