Hutspot??? Gek geworden? Nee, hoor. Kook de uien en wortels in witte wijn tot het rauwe er af is. Breng op smaak met zout en citroenrasp en wat tabasco. In de blender en laten draaien tot je sap hebt. Haal door een zeef. Koel het sap af. Bewaar alles. Aardappels koken en met boter en volle melk puree van maken. Voeg het wortel-uien-prutje uit de zeef toe. Nu bak je in de roomboter wat salie uit. Ik had ook nog wat slavinken in de pan. Schil de Dijkmanszoet en hak in kleine blokjes. Meng appelstroop en appelazijn, doe dit door de Dijkmanszoet. Dien op met puree in het midden van het bord. Wat theelepels Dijkmans er over. De salie ernaast, en in een klein glaasje het koele wortelsap naast het bord. De slavinken in schijfjes. Ja, hoor het kan, hutspot met 32 graden op de buitmeter.

Nodig voor vier personen:

• 8 wortels in stukjes

• 1 flinke ui, in stukjes

• 600 gr aardappels

• 2 glazen witte wijn

• rasp van ½ citroen

• ¼ l volle melk

• 3 eetl boter

• 8 blaadjes salie

• 1 Dijkmanszoet appel, in kleine blokjes

• 3 theel appelazijn

• 3 thee appelstroop

• tabasco

• zout en peper