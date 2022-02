Column Amito Haarhuis: ’Twijfelachtige eer voor Eunice’

De site van het KNMI meldt over Foote (1819-1888): „Ze was een pionier in het onderzoek naar de opwarming van lucht door de zon, en hoe die opwarming toenam onder invloed van koolstofdioxide, een fenomeen dat later het broeikaseffect genoemd zou worden.”

Koolstofdioxide

Foote deed haar onderzoek door glazen buizen te vullen met verschillende gassen, zoals waterdamp, koolstofdioxide en ’gewone lucht’. Ze onderzocht hoe het gas opwarmde onder invloed van zonlicht, maar ook hoe snel het afkoelde als het vervolgens in de schaduw werd gezet. Daarmee ontdekte ze dat koolstofdioxide het snelst opwarmde, en de warmte bovendien langer vasthield. In haar onderzoeksartikel concludeert zij zelfs dat als er in vroeger tijden meer koolstofdioxide in de atmosfeer zat, dat geresulteerd moet hebben in een hogere temperatuur op aarde.

Ongemakkelijk

Haar onderzoek raakte in de vergetelheid. Drie jaar later kwam John Tyndall tot vergelijkbare conclusies. Daarom werd hij tot voor kort gezien als de eerste klimaatwetenschapper. Pas in de laatste jaren, is het onderzoek van Foote weer naar boven gekomen. Door haar op te nemen in de namenlijst van stormen wil men haar alsnog de eer geven die haar toekomt. Dat begrijp ik en waardeer ik. Maar toch voelt het ook ongemakkelijk als er bij die storm vier mensen om het leven komen.

Passend

Na Eunice trok Franklin langs ons land. Deze naam vind ik passender voor een storm. Hij is vernoemd naar Frank(lin) Kroonenberg die vorig jaar overleed. Hij heeft bijgedragen aan het internationale platform met weerwaarschuwingen en aan de naamgeving van stormen. Wat is er passender dan zijn naam ook een plek te geven in het systeem dat hij zelf bedacht heeft?

Amito Haarhuis is directeur Rijksmuseum Boerhaave Leiden