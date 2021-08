De boot van Charlotte en Jeroen is een varend eerbetoon

Boot: Hooveld 860, motorjacht, 8,60 m lang, 3,10 m breed

Werf: Hooveld, Velddriel

Geschatte waarde: €12.500 tot €17.500

Motor: Peugot indenor dieselmotor DP40

’Mijn opa en oma lieten deze boot volledig naar eigen wens bouwen. Toen ze ouder werden en er niet meer mee weg konden, schonken ze haar aan mijn vader.

De huwelijksreis van mijn ouders was met deze boot. Negen maanden daarna ben ik geboren.

Helaas kwam mijn vader vroeg te overlijden. Mijn moeder vond het heel lastig om er alleen mee op pad te gaan. Mijn man en ik hebben gezegd dat wij het een jaar wilden proberen en dan zouden beslissen of we haar wilden hebben. Voor mij was er geen twijfel! Een boot is iets waar je samen achter moet staan, maar het was een geweldig vaarseizoen.

Helaas is begin dit jaar ook mijn moeder jong komen te overlijden. Zij heeft de boot aan ons nagelaten. De volgende generatie staat al te trappelen: onze kinderen willen haar ooit weer van ons overnemen.

Handsignalen

In de mooie zomerweekeinden zijn we veelal op de Wijde Blik te vinden. In de vakanties maken we langere tochten, bijvoorbeeld naar Friesland of de Biesbosch. De eerste trip was een stukje de Vecht af, richting Weesp.

Mijn partner en ik moesten nog op elkaar ingespeeld raken. Inmiddels hebben we ons eigen handsignalenalfabet waarmee we elkaar bij bruggen/sluizen en aanlegplaatsen vertellen waarop we moeten letten! We krijgen regelmatig complimenten dat we zo keurig varen.

Ik wil graag de wens van mijn ouders verwezenlijken die ze zelf niet hebben kunnen waarmaken: door Europa varen en genieten!”