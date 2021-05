Dagrecept: Tijd (letterlijk) voor smakelijke Franse uiensoep

Premium Culinair

Verfijnd ’volksvoedsel’: er gaat niets boven de vreugde van een goede (garnalen)kroket

De garnalenkroket is weliswaar typisch Belgisch, maar dat betekent niet dat je per se de grens over hoeft! We spreken de beroemde banketbakker Cees Holtkamp en met ’nieuwkomer’ chef-kok Dirk Zwerts uit Oisterwijk die zijn eigen rundvlees- en garnalenkroketten ontwikkelde.