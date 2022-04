Dit mag nooit weer weg: die trouwe favoriete fiets

In de winter van 1961 kreeg Riet van Kleef-Poel voor het eerst een nieuwe fiets. Ze was er reuzeblij mee, want het was een mooie lichtblauwe Gazelle Sportmodel M. „Met handrem en versnelling die in het rechterhandvat was ingebouwd. Enorm hip in die tijd!”

Bijna elke dag fietste Riet vijf kilometer naar station Beverwijk, zette haar fiets in de buitenstalling en pakte de trein naar Haarlem. „De fiets was mijn enige vervoermiddel en daarop vervoerde ik van alles door weer en wind. Zelfs een keer een kerstboom. Die was bij nader inzien een beetje groot uitgevallen, maar ja, hij moest en zou mee. Boom op het stuur, met één hand vasthouden en met de andere hand sturen. Best link, maar gelukkig slaagde de expeditie.”

Onvervangbaar

Toch ging ze ook eens flink onderuit. „In de winter moest ik op gladde wegen van de Assendelver Zeedijk de afrit naar beneden nemen, de polderweg op. Op buitenwegen werd niet gestrooid. Oeps, daar ging Riet met een flinke buiteling. Maar goed, je schudde de sneeuw van je af, keek of je fiets niet was beschadigd en meteen verder naar de trein. Die ik dankzij mijn snelle Gazelle net haalde!”

In 1998 kreeg Riet een nieuwe fiets, na 37 jaar. „Prachtig hoor. Toch kan hij niet tippen aan mijn trouwe, lichtblauwe Sport M-fiets. Als mijn man en ik de fiets in de auto meenemen, is hij ook favoriet omdat het zo’n fijn kort model is. Jammer dat ik ’m niet opnieuw kan kopen.”