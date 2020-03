Deskundigen maken zich zorgen om diabetespatiënten: ’Blijf in beweging!’

’We maken ons zorgen”, zegt Marieleen Dekker-Enthoven namens Diabetesvereniging Nederland en Voeding Leeft – een stichting die leefstijlprogramma’s ontwikkelt in samenwerking met artsen en wetenschappers. „Diabetes type 2 is een groeiend probleem, iedere week komen er duizend nieuwe patiënten bij. En zij lopen extra risico als zij met het coronavirus besmet raken.”

Om misverstanden te voorkomen: diabetespatiënten hebben evenveel kans om besmet te raken met het virus als ieder ander. „Maar áls zij eenmaal ziek zijn, hebben zij wel een grotere kans op een ernstiger verloop”, zegt prof. dr. Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie in het LUMC. „Dat betekent niet dat je per definitie op de IC belandt als je als diabetespatiënt corona krijgt; maar het virus heeft wel meer speelruimte. Als de bloedglucose niet goed gereguleerd is, werkt het afweersysteem namelijk minder goed. Datzelfde zien we bij mensen die te zwaar zijn, wat ook geldt voor een aanzienlijk deel van de patiënten met diabetes type 2.”

"Extra risico na besmetting coronavirus"

Het goede nieuws is dat diabetespatiënten zelf heel veel kunnen doen om hun kansen op een mild ziekteverloop te vergroten.

Marieleen Dekker-Enthoven: „Diabetes type 2 is vaak omkeerbaar. Simpele dingen als gezond eten, veel bewegen, goed slapen en stress vermijden, kunnen ervoor zorgen dat mensen minder klachten krijgen en minder medicatie nodig hebben. Helaas zien we dat veel mensen met diabetes méér moeite hebben om die adviezen op te volgen, nu door de coronacrisis hun dagelijks ritme is verdwenen.”

Nu sportscholen en -verenigingen zijn gesloten en veel mensen thuiszitten, is bewegen en gezond eten een grotere uitdaging. Ook goed slapen en stress vermijden kunnen een probleem zijn, als je je zorgen maakt over het coronavirus.

Geen medicijnen

Dekker-Enthoven: „Ruim tweeduizend mensen hebben tot nu toe meegedaan aan ons programma Keer diabetes2 om. Daarvan is 92 procent erin geslaagd om na een jaar de ziekte geheel of gedeeltelijk om te keren en dertig procent gebruikt zelfs helemaal geen medicijnen meer.”

Hoewel de fysieke programma’s in principe pas in juni weer starten vanwege corona, hopen de experts dat hun boodschap toch overkomt en mensen het heft in eigen hand nemen.

Endocrinoloog professor dr. Hanno Pijl: „Als de bloedglucose niet goed gereguleerd is, werkt het afweersysteem minder goed.” Ⓒ Foto LUMC

Gezonde voeding is daarin volgens dr. Hanno Pijl het allerbelangrijkste. „Eet zo veel mogelijk verse en onbewerkte producten, dus gerechten die je van begin tot einde zelf moet klaarmaken en die niet uit pakjes en zakjes komen. En als je graanproducten gebruikt, zoals pasta, brood en rijst, neem dan kleine porties en kies voor de volkorenvariant.”

Daarnaast is ook bewegen essentieel. Pijl raadt aan om naar buiten te gaan. „Maak elke dag een wandelingetje of ga een stuk fietsen, uiteraard wel rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Maar ook in huis kun je heel goed in beweging blijven, bijvoorbeeld door een aantal keer de trap op en af te lopen, of kniebuigingen te maken.”

Ondanks deze dringende adviezen benadrukt de arts dat paniek niet nodig is. „Bij de meeste mensen met diabetes is het afweersysteem gelukkig goed genoeg om te herstellen van corona.”

Drie tips van voedingsdeskundige Anne-Marie Ernst-Stegeman van Stichting Voeding Leeft:

1 Eet zo veel mogelijk groente. Daarin zitten naast vitamines en mineralen ook veel vezels, die zorgen voor een goede darmwerking. En 80% van je immuunsysteem zit in de darmen. 350 gram per dag is voor mensen met diabetes een goede richtlijn, wat makkelijker haalbaar is als je luncht met een zelfgemaakte groentesoep of salade en daarnaast ook bij het avondeten groente eet. Zorg ook voor zo veel mogelijk variatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de stofjes die kleur en smaak geven aan groente, mogelijk goed zijn voor het immuunsysteem..

2 Houd je vitamine D-gehalte op peil. Dit is namelijk een essentiële vitamine voor het immuunsysteem, die vermoedelijk ook een positief effect heeft op de insulinewaarde en bloeddruk. Het lichaam maakt vanzelf vitamine D aan als je dagelijks vijftien tot twintig minuten in de zon zit. Lukt dat niet, dan is het verstandig om een supplement te gebruiken.

3 Een uitgerust lijf maakt het afweersysteem weerbaarder. Als je niet (meer) op een bepaald tijdstip op hoeft te staan, is dat een mooie kans om je lichaam zelf te laten bepalen wanneer het wakker wil worden. Ga bij voorkeur tussen 22.00 en 23.00 uur naar bed en zet geen wekker.