Jaaps dramatische reiservaring in Brazilië: ’Overvallen door drie messentrekkers’

Mooiste herinnering

„In de Gobiwoestijn in Mongolië moest ik ’s nachts de joert uit om te plassen. Aan de hemel zag ik een schitterend mooie Melkweg. De periode dat we er verbleven, zijn we er vervolgens elke nacht uit gegaan om die ongelooflijke sterrenhemel te bekijken.”

Drama

„In Brazilië werden we overvallen door drie messentrekkers. Mijn vader was net overleden en mijn eerste gedachte was: ’Pa, ik kom eraan’. Ze namen mijn rugzak mee en we zijn wat gehavend uit de strijd gekomen, maar gelukkig zonder messteken. De daders zijn later opgepakt.”

Koffers kwijt

„Ik zou in Albanië een marathon rennen, maar mijn koffer kwam niet aan. Terwijl daar al mijn sportkleren in zaten. Dankzij onze Nederlandse groepsleider kon ik in een sportzaak alle benodigde kleding kopen.”

Bijzonder

„In Oman was een nachtclub onder het hotel. ’s Morgens vroeg moest ik met de taxi richting de start van een marathon, ongeveer 15 kilometer verderop. Twee dames met wel heel korte rokjes kwamen bij de taxi staan, waarop de chauffeur vroeg of ik er bezwaar tegen had dat zij meegingen. De hele rit heb ik tussen dames van lichte zeden ingezeten en heel leuk met hen gesproken.”

Altijd mee

„Ik wil altijd graag op mijn eigen kussen slapen. Ik neem ook een waterkokertje mee om ’s morgens vroeg een lekker bakkie koffie te zetten.”

Voedsel

„In China gingen we naar een restaurant waar de menukaart uitsluitend in het Chinees was en we bestelden op de gok. Het stonk heel erg; het bleek pens. We hebben het laten staan en zijn naar McDonald’s gegaan.”

Wens

„De marathon lopen op Antarctica. Helaas heel duur.”

Aanrader

„Al jaren komen we op de Waddeneilanden. Allemaal prachtig, maar Terschelling is favoriet.”

Advies

„Altijd contant geld meenemen. In Georgië bleken bij een pinautomaat al onze pasjes te zijn geblokkeerd. Dan is cash een uitkomst.”

Indrukwekkend

„We waren twee weken in Lourdes voor bergwandelingen in de Pyreneeën. Emotioneel als je al die zieke, misvormde en gehandicapte mensen ziet.”

