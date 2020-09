Kookboek getest: Gnudi zoals die van een echte Italiaanse oma

Aan mijn grootmoeder is geen grote chef verloren gegaan, maar haar soep was de beste die ik ooit heb gegeten. De Italiaanse nonne zien er precies zo uit in Pasta grannies. Zij delen hun keukengeheimen en tonen hoe je de beste pastagerechten op tafel zet Van het hoge noorden tot de hiel van Italië; de acht nonne tonen hoe je de liefde voor goede ingrediënten en je familie kunt doorsluizen naar het perfecte gerecht. Rosa uit Toscane bijvoorbeeld leert mij gnudi maken met spinazie en ricotta. In het boek lees je de exacte hoeveelheden voor elk ingrediënt, maar wanneer ik de richtlijnen volg, weet ik al snel: dit komt niet goed. Ik moet balletjes kunnen rollen, maar met deze spinazie en ricottamengeling die je door ‘een beetje’ bloem moet rollen kom ik hooguit tot enkele platte vreemdsoortige ‘dingen’. Gelukkig is er ook een YouTube-kanaal met in de hoofdrol de nonne. En al snel wordt duidelijk dat het voor Rosa allemaal niet zo nauw komt. Ze neemt rijkelijk veel bloem om haar groenteballetjes te rollen. Als ik haar instructies volg, krijg ik de perfecte balletjes. De gnudi zijn snel gemaakt en smaken overheerlijk. Dit wordt iets voor een warme zomeravond met een troep familie en vrienden, aan de tafel, wijntje en nog wat pasta van andere oma’s erbij, en genieten maar.

Recept: Gnudi met spinazie en ricotta

Gnudi: 250 g ricotta van koemelk, 600 g spinazie, 25 g Parmezaanse kaas fijngeraspt, 1 groot ei geklutst, patentbloem, voor het rollen en bestuiven, zout Saus 30 g boter 5 salieblaadjes, snuf nootmuskaat

Bereiding: Leg spinazieblaadjes in een steelpan, draai vuur hoog en voeg 2 el kokend water toe. Leg het deksel op de pan en stoom tot de spinazie is geslonken. Laat in een zeef uitlekken en afkoelen. Knijp er zo veel mogelijk vocht uit en hak de blaadjes grof.

Meng spinazie met de (uitgelekte) ricotta, Parmezaanse kaas en geklutst ei. Voeg zout naar smaak toe. Knijp stukjes van 20 g van het mengsel (maatje grote walnoten), haal door de bloem en rol tot ronde balletjes. Leg ze op een bebloemde plank op enige afstand van elkaar, zodat ze niet gaan plakken. Smelt boter in de koekenpan met de salie en nootmuskaat. Vul een grote pan met gezouten water en breng het zachtjes aan de kook. Laat de gnudi voorzichtig in de pan zakken en 5 minuten – of tot ze komen bovendrijven – pruttelen. Schep ze met een schuimspaan in de pan met de boter. Schep de gnudi en boter om en serveer met wat geraspte Parmezaanse kaas.