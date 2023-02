Dagrecept: Linzensalade met bietjes, geitenkaas en granaatappel

Die naam hebben deze linzen niet zomaar, ze zijn namelijk klein en erg fijn! Al kun je natuurlijk andere linzen gebruiken. Pas dan wel de kooktijd eventueel aan. Deze salade komt uit het boek Quick + Slow van David Frenkiel en Luise Vindahl (Becht). Verwarm de oven voor tot 180 graden (hetelucht, 200 elektrisch).

Leg de bietjes en ui op een bakplaat en besprenkel met olie. Bestrooi met zout en bak 40-45 minuten in de oven of tot ze gaar en donker zijn. Kook deze niet langer dan 15 minuten in een pannetje kokend, gezouten water op matig vuur. Maak de kruidendressing door alle ingrediënten door elkaar te roeren. Breng op smaak met zout en zet apart. Giet de linzen af, laat goed uitlekken en schep ze op een platte schaal.

Schep de helft van de kruidendressing erdoor. Leg de gebakken ui en bietjes erop en voeg de spinazie toe. Verkruimel de geitenkaas erover en besprenkel de salade met de rest van de dressing. Garneer met pistachenoten en granaatappelpitjes.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g bietjes (geschild, in vieren)

- 1 rode ui (in vieren)

- 2 el olijfolie

- 100 g belugalinzen

- 2 handen spinazie

- 150 g geitenkaas

- 20 g pistachenoten (grof gehakt)

- granaatappelpitjes, zeezout

Kruidendressing:

- 3-4 ringetjes ingelegde jalapeño (fijngesneden)

- 1 handje peterselie

- 1 tl ahornsiroop

- sap van 1 citroen

- 3-4 el olijfolie