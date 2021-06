6 x gezondheidsvoordelen van pistachenoten

1. Relatief weinig calorieën

Per 100 gram bevatten pistachenoten ongeveer 600 kcal. Dat is flink minder dan andere noten zoals macadamianoten (785 kcal per 100 gram) of pecannoten (721 kcal per 100 gram). Pistachenoten zijn vullend en dat betekent dat je er minder van hoeft te eten om vol te zitten.

2. Veel eiwitten

De pistachenoot doet het ook goed op het gebied van eiwitten. Per 100 gram bevat het nootje ongeveer 20 gram eiwitten en dat betekent dat de noot meer eiwitten bevat dan onder meer cashewnoten, hazelnoten en walnoten.

3. Complete eiwitten

De eiwitten die in pistachenoten zitten zijn complete eiwitten. Dat houdt in dat het alle negen aminozuren bevat. De meeste plantaardige eiwitten worden als incomplete eiwitten beschouwd omdat ze één of meerdere aminozuren missen, maar bij pistachenoten is dit dus niet het geval. Dat maakt het een goede eiwitbron voor vegetariërs en veganisten.

4. Veel vitamines, mineralen en vezels

In de pistachenoot zijn veel gezonde voedingsstoffen en vitamines te vinden. Denk aan magnesium, calcium, ijzer, kalium, vitamine B1, B6 en C. Daarnaast is de noot ook een verrassende bron van vezels en dat kan jouw spijsvertering weer flink goed doen.

5. Je eet er niet snel te veel van

Vaak worden pistachenoten verkocht met een schilletje om de noot heen. Deze schil zorgt ervoor dat de kwetsbare noot beschermd blijft en de noten minder snel beschadigen. Maar omdat jij een handeling moet doen voordat je de noot in je mond kunt stoppen, namelijk het pellen, ben je minder snel geneigd om er veel te eten.

6. Melatonine voor een betere nachtrust

Uit een onderzoek uit 2017 blijkt dat pistachenoten meer melatonine bevatten dan welke andere noot dan ook. Melatonine is het stofje dat jouw lichaam aanmaakt om in slaap te kunnen vallen. Mocht je moeite hebben met in slaap vallen, dan is een handje pistachenoten een half uurtje voor het slapen gaan dus zeker het proberen waard.