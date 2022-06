Dagrecept: Gebakken rijst met ei en sperzieboontjes

Wel is belangrijk dat de rijst echt afgekoeld is voordat je die bakt, anders wordt het geheel klef in plaats van knapperig. Deze versie komt uit de koker van Mikkel Karstad, uit zijn boek Nordic family kitchen. Je kunt hem verder verrijken met stukjes gebakken kip, tahoe of tempé.

Was de sperziebonen in koud water, verwijder de bovenkant, snijd ze elk in drie tot vier stukken en doe ze in een kom. Verhit de olie in een wok of grote koekenpan en bak de rode paprika 1 minuut op laag vuur. Voeg de bonen toe en kook 2 minuten, of tot ze lichtbruin zijn. Strooi er een snufje zout bij. Voeg de (afgekoelde) gekookte rijst toe, roer alles door elkaar en bak de rijst 3 tot 4 minuten.

Breek de eieren in de pan met de rijst en blijf even roeren. Breng op smaak met sojasaus, oestersaus, zout en zwarte peper. Pluk de basilicumblaadjes, hak de helft fijn en roer ze door de rijst. Roer alles goed door elkaar en schep de rijst in een kom. Garneer met de rest van de basilicumblaadjes en serveer direct. Lekker voor de lunch of als bijgerecht.

Nodig voor 4 personen:

- 300 g sperziebonen

- 3 el plantaardige olie

- halve verse rode peper

(zonder zaadjes, fijngehakt)

- 600 g gekookte witte rijst (afgekoeld)

- 4 eieren, 3 el sojasaus

- 2 el oestersaus

- zout en peper uit de molen

- 5 takjes basilicum

- Optioneel: gebakken kipfilet (geplukt), tempé of tahoe