Diets (58) waagde zich aan groots tuinproject: ’Zo weinig mogelijk schroeven gebruikt’

Twintig weekenden lang werkte vrachtwagenchauffeur Diets Lente aan de overkapping in zijn tuin. Ⓒ foto serge LIGTENBERG

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Deze week vertelt Diets Lente (58) trots over de houten overkapping en nieuwe schutting die hij bouwde in zijn tuin.