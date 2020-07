Deurbel altijd wakend oog

Vooral de gebruiksvriendelijkheid van het beveiligingssysteem en de voortdurende hard- en software upgrades spreken tot de verbeelding. Dat ze soms ook wel een stapje in de verkeerde richting zetten, zij vergeven.

Met de upgrade van de draadloze eufyCams die compatibel zijn met Apple Homekit, Google Home en Amazon Alexa hou je de omgeving van je huis haarscherp in de gaten. Het verschil met zijn voorganger is wat beeldkwaliteit enorm en in samenwerking met de eufySecurity app is vrijwel elk mogelijk beveiligingsscenario te realiseren. Het is indrukwekkend hoe deze app in het afgelopen jaar gegroeid en verbeterd is.

Hierboven de twee camerabeelden. Het verschil is duidelijk. De EufyCam 2 is een flinke stap vooruit Ⓒ Telegraaf

De installatie van de camera’s en deursensoren is nog steeds geheel draadloos. Alle apparaten zijn voorzien van batterijen en maken via een eigen netwerk verbinding met de Homebase. Dit is het centrale regelpunt dat in verbinding met het internet staat en ook de opgenomen beelden lokaal opslaat. Via de app kun je die lokale beelden overal ter wereld bekijken. Ook is het mogelijk een abonnement af te sluiten voor opslag in de cloud, echter dit soort zaken laat ik liever lokaal.

Deurbel

Indrukwekkend is eveneens de nieuwste loot aan de stam: de eufy Security Video deurbel. Je kunt kiezen tussen stroom aansluiten of een batterij en de resolutie is 2K HD, wat staat voor haarscherp. De bel is tevens een volwaardige beveiligingscamera die naadloos in het eufyCam-systeem past. Let wel op als je voor stroom aansluiten kiest. Er moet video gestreamed worden, dus is er waarschijnlijk een aanpassing (door een elektricien) in je meterkast nodig.

Het is prettig dat je de bel al kunt laten opnemen zodra die beweging ziet, in plaats van starten met de opname als iemand aanbelt. De bel moet op exact dezelfde wijze als een camera of deursensor worden toegevoegd aan het systeem via de app. Je ziet de bel dan ook gewoon tussen de andere camerabeelden en kunt hem net als een camera instellen.

Met de bel is iedereen die voor de deur staat haarscherp in beeld. Ⓒ Telegraaf

De eufyCam 2 en deurbel worden geleverd met een vernieuwd thuisstation. Helaas heeft Eufy daar de batterij en een slot voor een sd-kaart uit weggelaten. Bij stroomuitval staat alles, net als bij alle andere merken, op zwart. Jammer, want dat vond ik nou net zo prettig. Mocht je stroom uitvallen dan blijft de je systeem gewoon doordraaien en verliest zijn alarmfunctie (bijv. sirene) niet. Het Eufy-systeem heeft een eigen netwerk, alle apparaten hebben batterijen, dus alles blijft actief.

Dit kun je vanzelfsprekend oplossen door een stopcontact met ingebouwde batterij te nemen, zodat je thuisstation nog altijd een paar uur kan doordraaien. Wel zo veilig en in sommige gevallen ook zeer nuttig.

Vanzelfsprekend krijg je geen meldingen meer op je telefoon, want mocht de stroom thuis uitvallen, dan is je internet waarschijnlijk ook weg. Dat kun je simpel oplossen met een klein modem zoals bijvoorbeeld de Netgear Nighthawk M5. Deze voorzie je van een datachip en heeft een interne batterij, die net als de batterij van het de vorige Homebase van Eufy altijd een paar uur vooruit kan.

Plus

Scherp beeld. Een geheel met beveiligingscamera’s in gebruiksvriendelijk app.

Min

Vertraging bij spreken mag minder. Homestation zonder batterij en sd-slot.

Waardering

★★★★

Prijs

€ 199