Spreekuur: wanneer kunnen we wel naar de tandarts?

’Een uitgevallen vulling kan een reden zijn om noodzakelijk zorg te verlenen.’ Ⓒ foto AFP

In Spreekuur beantwoordt een specialist elke week algemene vragen van lezers over het coronavirus. Deze week: ’Ik heb een afspraak bij de tandarts staan vanwege een verloren vulling, maar die is verzet vanwege corona. Maar wat als ik nou heel erge pijn krijg?’