Lifehack topkok Emile van der Staak: dit kun je allemaal doen met vershoudfolie

Lifehack: hoe houd ik m’n koksbroek op?

Voor Van der Staak is vershoudfolie veel meer dan een plasticje om een product af te dekken. “Ik rol er groente in om als pakketje laag te garen in water. Dat kan ook heel goed met rollades of balletjes gehakt.”

“O ja, en als m’n koksbroek te wijd zit kun je er prima een ‘riem’ van maken. Ik zou écht niet zonder kunnen”, lacht de vrolijke chef.