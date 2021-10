René beleefde hachelijke momenten in Costa Rica: ’Op een haar na verdronken’

Mooiste herinnering

„Met mijn gezin tijdens een vakantie van vier weken naar de Noordkaap via Zweden en weer terug via Noorwegen. Hele nachten doorrijden zonder dat het donker wordt. Op de noordelijkste camping ter wereld stak een kudde rendieren tussen de tentjes over.”

Drama

„In 2015 ben ik in Costa Rica op een flinterdunne haar na verdronken. Mijn leven lang zwem ik overal in rivieren onder het motto: als het niet bevroren is, kun je erin badderen. Deze keer schatte ik de risico’s niet goed in. Ineens werd ik ruggelings door de stroom meegevoerd in de richting van een kolkende watermassa. De laatste van drie rotsblokken die ik passeerde, gaf me nét voldoende grip om te ontsnappen. Ik heb weleens gezegd: als me dit tien keer was overkomen, was ik negen keer verdronken. Ik heb echt ongelofelijk veel geluk gehad.”

Gekste ooit

„De lift die ik in 1979 in de woestijn van Utah kreeg van een vrouw met een baby in een VW-busje. Ze had haar man verlaten omdat hij dacht dat hij God was. Ze was op zoek naar de plek waar Jezus in een ruimteschip zou landen... Ik reisde vier dagen met haar mee, de gekte kwam pas langzaam bovendrijven.”

"Een rolletje Leukoplast is echt overal goed voor"

Atijd mee

„Een rolletje Leukoplast. Op Cuba ontdekte dat je daarmee echt van alles kan repareren en het is ook waterbestendig.”

Gekste gegeten

„Een ministukje zeeschildpad in Mexico dat naar rundvlees smaakte. Gordeldier in een verlaten en door inteelt gedomineerd bergdorp in Nicaragua. De smaak ben ik vergeten! Alligator op Cuba die aan kip deed denken.”

Favoriet adres

„In 2003 kampeerde ik met mijn jongste zoon in een klein dorp in de Vogezen. We kregen bonje met de zwaar alcoholistische campingeigenaar. Boven op de berg, aan het eind van een weggetje, mochten we bij een boer onze tent opzetten. Op een helling, met zicht over een vallei. Geen voorzieningen, badderen beneden in de vallei in een koude bosbeek. Vossen en reeën op de velden. Inmiddels ben ik er vijf keer geweest, voor het laatst in 2020.”

Advies

„Geniet van verre landen, maar sla vooral Nederland niet over. Ik fiets al veertig jaar door heel Nederland en verbaas me nog altijd over de schoonheid van veel plekken en vooral de enorme variatie in landschappen.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl