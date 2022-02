Premium Het beste van De Telegraaf

De leukste adresjes voor een stedentrip naar Belfast

Het imposante stadhuis vormt het hart van Belfast. Ⓒ Getty Images

Na de heftige tijden die Belfast kende tijdens de ’troubles’, de bloedige conflicten tussen de katholieken en de protestanten, is het bijna een kwart eeuw later uitgegroeid tot de bruisende en levendige stad met een rauw randje, eentje waarvan we houden.