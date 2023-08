Op zoek naar een bijzondere camping? Op Smûk ervaar je de Friese gezelligheid

’Luca, neem jij de krokodil, dan pak ik de flamingo.” In een bonte stoet met nog veel meer opblaasbeestjes loopt de familie over het bloemenpad naar het water, een klein meisje achterlatend. „Wacht! Ik kom ook.” Ze huppelt erachteraan.

We zijn bij Smûk Recreatie, een kleine camping op het boerenerf van Crista en Gert Diever. De koeien, Friese roodbont, zijn er alleen nog als huisdier en om het zeldzame ras tegen uitsterven te beschermen.

Koeien met horens zie je niet vaak meer. Ook het feit dat de kalfjes rond hun moeders dartelen, is bijzonder. De drie gepensioneerde paarden vullen samen met een aantal geiten en kippen de veestapel aan.

„Het bloemenpad hebben we speciaal aangelegd. Wilde bloemen trekken immers insecten en dat lokt de vogels dan weer. We proberen zoveel mogelijk de natuur terug te brengen.” De passie straalt er bij Crista vanaf. Het werkt, want er zoemt en fladdert van alles rondom de felgekleurde bloemen.

„Smûk is Fries en betekent gezellig, goed, fijn. Die naam kwam ’s nachts ineens in me op. Smûk: dat ging het worden. De koeienschuur hebben we tot huiskamer omgebouwd. Er is ook een winkeltje met verse lokale producten; als je maar opschrijft wat je meeneemt, komt het goed”, vertelt Crista.

In het paardenverblijf is een gezellig zitje gemaakt. De zwaluwen vliegen hier vrij rond. Het geeft alles een extra boerenlevensfeertje. Beppes kast, ooit echt van oma geweest, staat vol gezelschapsspellen en boeken, voor als het regent. Alles is ingericht met een flinke dosis Friese gezelligheid: smûk!

„We vinden het ook belangrijk dat alle tenten op bijzondere plekken staan met veel privacy en ruim uitzicht op de natuur”, zegt Crista.

Vrijdagavond pizza-avond en natuurlijk doen we mee! De hele camping is er, iedereen kan zelf zijn pizza beleggen waarna boer Gert deze als een volleerde pizzabakker in de houtgestookte oven schuift. Lange tafels, lekkere wijn, heerlijk eten. Een ondergaand zonnetje maakt het sfeertje compleet.

Op nog geen kwartier fietsen van de boerderij ligt natuurgebied Rottige Meente. Anders dan die naam doet vermoeden, is het in deze Friese veenpolder bijzonder fijn wandelen. Er zijn verschillende makkelijk begaanbare wandelroutes.

Vroeger werd hier turf gestoken, een zware en heftige klus. Hierdoor ontstond wel het typische landschap. Een mozaïek van water, land en rietvelden dat door de natuur is overgenomen. Met een beetje geluk laat de otter zich even zien.

Met een knisperend kampvuurtje bij de tent onder een stralende sterrenhemel sluiten we de dag af. Het is heerlijk wegdromen met de geluiden van het kwakende kikkerkoor en de gakkende ganzen die overtrekken.

In het kort

Interieur

Wij sliepen in Sinne, een ruime tent met knusse inrichting. Met een ruim tweepersoonsbed met een extra matras voor eventueel nog twee personen, een zitje en een kledingrek. Veel oog voor detail zoals leuke lampjes en kleedjes.

Locatie

Bij het Friese Echtenerbrug, zo’n tien minuten lopen van het dorp, midden tussen de weilanden. Er is een Smûkhuske (voormalig koetshuis), grote en kleinere tenten en plek voor campers en caravans. Douches en toiletten en een sophok (voor de afwas) op verschillende plekken op het terrein. Er is

een vaste hottub op het veld bij de tenten, maar hoe leuk is het om een mobiele hottub te bestellen die boer Gert naast je tent komt zetten?

Praktisch

De Smûk Belltent kost vanaf 85 euro per nacht, inclusief linnengoed. Schoonmaakkosten 30 euro. Een karretje hout voor het kampvuurtje à 7,50 euro, inclusief vuurschaal. smuk.nl