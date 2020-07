Recept van de dag: Kippenlevers met sherry

Berthe Meijer is al acht jaar geleden overleden. Haar zware levensherinneringen, ze overleefde het vernietigingskamp Bergen-Belsen, probeerde ze te compenseren door leuke recepten voor de mensen te bedenken. Alleen daarvoor al buig je toch diep.

En echt, ik heb het boek nu zeker vijf keer gelezen en steeds weer frappeert het me hoe raak haar recepten in het seizoen passen, en hoe speels haar keuken was.

Deze dan. Hét recept voor even heel wat anders… kippenlevers. Bij haar staat het in juli, en dat snap je als je zo’n Hollandse zomerweek als deze meemaakt. Even goed eten als het een paar dagen niet warm is.

Marineer de kippenlevers in een mengsel van sherry, sojasaus, suiker, maïzena, gemberpoeder, zout en peper. Een kwartier is genoeg, een half uur te lang, levers nemen snel smaak op. Laat uitlekken. Dep droog, bak de levers in olie (zegt Meijer, in boter zeg ik), vijf minuten. Roer er dan de marinade bij en laat even doorkoken. En dat serveer je dan met witte rijst en een daverende tomatensalade. Alweer bedankt, dame!

Nodig voor 2 personen:

• 300 gr kippenlevers, gewassen, gedroogd en doorgesneden

• 2 eetl sherry

• 2 eetl sojasaus

• 1 theel suiker

• 1 theel maïzena

• 1 theel gemberpoeder

• beetje zout, beetje peper

• olie, of boter