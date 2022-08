Wandelen door het spookachtigste bos ter wereld: zo spannend is dat

Gele, paarse en blauwe schijnwerpers laten het beroemde kasteel Banffy in een mystiek licht baden. Het beroemde 15e-eeuwse gebouw is het toneel van het eveneens beroemde Electric Castle festival dat met 300 artiesten uit meer dan 24 landen verdeeld over tien podia een van de grootste van Oost-Europa is. Een ware belevenis in een mysterieuze omgeving.

Zoals de hele trip een ware belevenis met mysterieuze omgevingen is, blijkt als we in de dagen van Electric Castle de dichtstbij gelegen stad Cluj-Napoca ontdekken. Het is de hoofdstad van het district Cluj en met zo’n 400.000 inwoners de grootste stad van landstreek Transsylvanië.

Een stad ook met de nodige historie. Het voert te ver om die hele tijdlijn uit te leggen, maar hij komt overal in de stad terug. Vaak in de vorm van standbeelden zoals het ruiterbeeld van Michaël de Dappere, die als vorst de drie vorstendommen Walachije, Transsylvanië en Moldavië herenigde en daardoor als een van de belangrijkste helden van de Roemeense geschiedenis te boek staat. Het plein eromheen doet met zijn bebouwing weer denken aan het communisme van Nicolae Ceaușescu van 1965 tot 1989.

Ook in kerken zoals de imposante Sint Michielskerk op de Piata Unirii, de een na grootste kerk in Transsylvanië. De 76 meter hoge toren is de hoogste van het landsdeel. Op een steenworp afstand daarvan staat de orthodoxe Theotokos kathedraal. Eveneens een knap bouwwerk, maar het geeft vooral aan hoeveel historie en diversiteit de stad kent.

Uitzicht op de Székelykő-berg vanuit restaurant Casa Király Vendégház.

Mensen met verschillende afkomsten en sinds de oorlog in Oekraïne zo’n 600 kilometer verderop ook meer Oekraïners, oud maar ook veel jong dankzij de verschillende universiteiten leven hier in een aangename sfeer met veel restaurants, kroegen en uitgaansgelegenheden.

Al is er in de omgeving ook voldoende natuur om even aan die smeltkroes te ontsnappen. Op nog geen veertig minuten rijden sta je op de grens van het hooggebergte Karpaten en de Apuseni-bergen. Een diverse omgeving met een afwisseling van bergen: de een rauw en rotsachtig, de ander afgerond en gepolijst als de Tafelberg in Kaapstad, weer een ander frisgroen met diverse begroeiing. Dat afgewisseld met veel bos – de betekenis van Transsylvanië ’het land achter het bos’ is er immers niet voor niets – en weilanden met de karakteristieke en zogeheten champignonhuisjes.

Dracula

Ook hier het nodige mysterie. Gids Marius stampt licht met zijn voet op het gras onder de grond: hier zouden zich ondergrondse tunnels bevinden. In een van die gangen zou de beroemde en verketterde Vlad III – zijn gewoonte om tegenstanders met ijzeren staven te spietsen, zorgde voor zijn bijnaam Spietser – in het karakter van Bram Stokers romanfiguur Dracula zijn getransformeerd.

Of het waar is, zullen we nooit weten, maar bijzonder is wel dat net hier een van de grootste vleermuizenpopulaties van in elk geval Roemenië leeft: zo’n 30.000.

Sowieso zijn ze hier van het bijgeloof: we passeren diverse op een altaar lijkende taferele, die de kwade geesten uit de bergen zouden moeten jagen. En kom je ’s nachts een met een capuchon over het hoofd gehulde oude man op een kruising tegen? Grote kans dat het een kwade geest is. Althans, dat menen de gelovers.

Een ander mysterieus stuk omgeving van Cluj, met wederom de nodige bijgeloofverhalen, vinden we op zo’n 10 kilometer van het centrum van Cluj-Napoca. Daar ligt het Hoia Baciu Forest.

Een uitgestrekt bos dat zeker de moeite waard is, zij het niet om alleen in te trekken. Het staat namelijk te boek als het meest spookachtige bos ter wereld en de Bermuda-driehoek van Europa. Ooit, zo gaat legende één, trok hier een herder met 200 schapen in, om ondanks intensieve zoekacties nooit meer te worden teruggevonden.

Een zogeheten champignonhuisje in de bergen van Vlădeasa.

Volgens legende twee verdween hier ook eens een in haar eentje wandelend meisje. Zij werd vijf jaar later teruggevonden in dezelfde kleding, maar zonder enige actieve herinnering aan de afgelopen jaren.

Genoeg redenen om er niet in je uppie op uit te trekken. Ook niet omdat hier de nodige magnetische velden zijn gemeld, nog zo’n legende. Een zelf ondervonden waarheid: bereik met de mobiele telefoon zit er niet in.

Sprongetje

Het maakt onze eenzame tocht wel extra spannend. Of er nu ook maar iets van de verhalen waar is, elk geluid, van een knakkend takje tot een vallende dennenappel, maakt dat het hart een sprongetje maakt. Want wat is dat geritsel in die struiken? Waarom waaien de bladeren en takken aan die ene boom wel en aan de boom ernaast niet?

En wat betekenen die in een cirkel gelegde stenen met een in de grond gestoken lange tak? Het verhaal gaat immers ook dat in het midden van het dichte bos waar ineens geen bomen meer zijn, vaak heksenbijeenkomsten worden gehouden. Het maakt dat de geplande wandeling wordt ingekort en er met ferme pas terug naar de dichtstbijzijnde civilisatie wordt gekeerd. Bereik om een taxi te bellen, is er immers niet.

De bewoner van een van de weinige huizen daar heeft in de loop der jaren het nodige ervaren, vertelt hij. Zo raakten in twee jaar tijd de batterijen en accu’s van apparaten en auto’s in de buurt leeg. Op de foto’s die hij tijdens de verbouwing van zijn huis maakte, zijn vreemd genoeg witte schimmen te zien. Entiteiten, aldus gelovigen. Of gewoon stof, zegt hij nuchter schouderophalend.

Het geeft de hele Cluj-Napoca-ervaring een extra (magnetische) lading. Feest, cultuur, historie en natuur zijn hier allemaal te vinden. En de nodige hartverzakkingen voor hen die erin geloven.

Zo kom je er

Wij vlogen in zo’n 2,5 uur van vliegveld Eindhoven naar het vliegveld van Cluj-Napoca, dat op zo’n 20 minuten rijden van het centrum is. In de stad zelf is alles goed te belopen, maar een (Bolt) taxi of elektrische step worden ook veel gebruikt. Het tijdverschil met Nederland is 1 uur (later). Een combinatietrip Cluj-Napoca en het Electric Castle-festival kan via festival.travel