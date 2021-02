Zo signaleer je overmatige dorst bij je huisdier

Als honden- of kattenbaasje geef je je geliefde huisdier(en) natuurlijk elke dag vers drinkwater. Als je hond of kat nat voer of bijvoorbeeld vers vlees eet, dan zullen ze minder water drinken omdat verse, niet-gedroogde voeding voor ongeveer 70% uit water bestaat.

Daarnaast komt er ook water vrij bij de verbranding van vetten, eiwitten en koolhydraten. Maar weet je hoeveel water jouw huisdier normaal per dag drinkt? Dat is belangrijk om in de gaten te houden.

In de diergeneeskunde spreken wij van overmatig drinken als je hond of kat meer dan 10% van zijn lichaamsgewicht per dag drinkt.

Voor een kat van 5 kilo is 10% van het lichaamsgewicht 0,5 kg en dat komt dus overeen met 0,5 liter water als bovengrens van de maximum hoeveelheid. Misschien lijkt dat niet veel, maar als ik de regel op mezelf toepas, dan zou ik met een gewicht van 80 kg zo’n 8 liter water per dag mogen drinken!

Bekijk ook: Zo maak je het leven van je hond nét iets leuker

Overmatige dorst is namelijk het eerste symptoom bij vele kwalen en ziektes zoals tumoren, ontstekingen, hormoonafwijkingen, nierproblemen, schildklierproblemen en leverziektes.

Het is belangrijk om als baasje overmatig drinken van je huisdier te signaleren, omdat voor al deze ziektes geldt: hoe vroeger je erbij bent, des te beter de behandelmogelijkheden en overlevingskansen. Bovendien kun je in een vroeg stadium ook voorkomen dat ze meer last of klachten krijgen.

Vul de waterbak maar eens zoals je normaal doet. Giet dit vervolgens over in een maatbeker en reken eens uit hoeveel bakjes je hond of kat hiervan per dag drinken, uitgaande van maximaal 10% lichaamsgewicht.

Bij bovengenoemde ziektes drinken huisdieren meer omdat ze veel vaker moeten plassen en om uitdroging te voorkomen moet er meer worden gedronken.

Laat bij een toename van de waterinname (of bij twijfel) de urine eens controleren bij je dierenarts of plan een afspraak in om je hond of kat goed te laten nakijken.

Helaas kunnen we deze 10%-regel niet ’omdraaien’; als je hond of kat per dag minder dan 10% van zijn lichaamsgewicht drinkt, betekent dit niet per se dat ze gezond zijn.

Als je hond of kat eenmalig veel drinkt hoeft dat niet meteen reden tot zorg of nader onderzoek te zijn, maar zorg er dus voor dat er altijd vers drinkwater voor je huisdieren staat.”

Volg Piet Hellemans op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl