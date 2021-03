Muziek als troost, afleiding en heling

Lifestyle

Het is Nationale Complimentendag! Zo geef (en ontvang) je complimentjes op de juiste manier

Het is Nationale Complimentendag! Deel ze vandaag dus vooral (extra) veel uit. Want een complimentje geven en krijgen doet veel met ons. Toch zijn er mensen die het lastig vinden om een compliment te geven of in ontvangst te nemen. Hoe doen we het op de juiste manier?