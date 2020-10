Varkens en koeien werden vroeger berecht

Een Franse zeug werd in 1457 tot de galg veroordeeld. Ⓒ Foto Getty Images

In deze Maand van de Geschiedenis blikken we massaal terug op ons ’foute’ verleden. De slavernij, de gruwelijkheden in de oost en west. Maar niet alleen mensen, ook dieren werden ’beestachtig’ behandeld, bestraft en zelfs ter dood veroordeeld.