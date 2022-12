Lezersreacties: Zo vieren we dit jaar Sinterklaas

Aan de reacties te lezen, hebben veel lezers er zin in. Marianne Cuppen heeft het de afgelopen jaren vanwege corona namelijk niet kunnen vieren zoals ze dat wilde. „Dit jaar eindelijk weer gezellig met opa en oma en alle neefjes en nichtjes.”

Maria Ackermans heeft cadeautjes voor de drie kleinkinderen die nog op de basisschool zitten. „De drie groteren krijgen net als de volwassenen snoep en fruit. Als de jongsten alles hebben uitgepakt, gaan we met z’n allen aan het avondeten.”

Paula van der Sloot maakt er iets speciaals van. „Wij wonen op drie hoog en hangen cadeautjes aan een touw over de reling van het balkon. De kleintjes denken dat de pakjes naar beneden zijn gevallen en moeten ze zien te vinden en vervolgens omhoog hijsen. Spannend!”

L. Meester genoot jarenlang van Sinterklaas. „Mijn man was ruim dertig jaar Sint in ons dorp. We maakten altijd hilarische surprises en prachtige rijmen voor geliefden en zij voor ons.” Maar het feest is niet meer hetzelfde nu de (klein)kinderen altijd op hun telefoon zitten. „We geven onze kinderen daarom geld zodat zij wat voor hun kroost kunnen kopen.”

Pepernoten

Wij vieren pakjesavond met het gezin als vanouds: met liedjes, spelletjes, pepernoten en natuurlijk veel pakjes. Bij de schoonfamilie doen we het ook nog met surprises.

Mees Kamminga

Andere tijden

Tijden veranderen helaas. Wij waren altijd Sinterklaasliefhebbers, maar doordat de kinderen en kleinkinderen tijdens pakjesavond altijd maar de telefoon in de hand hebben, is het feest bij ons (opa en oma) in het slop geraakt. Geen Sinterklaas meer voor ons.

L. Meester

Keuzes maken

Dit jaar slaan we Sinterklaas over. De kinderen zijn toch al groot en we vieren liever kerst. In de dure feestmaand moeten we keuzes maken.

Leo Verkerk

Groots uitpakken

Wij vieren Sinterklaas met de kinderen en kleinkinderen. Twee Pieten komen de cadeautjes brengen. Wij als ouders pakken groots uit: voor iedereen kopen we ongeveer tien cadeaus. Ik had me dit jaar voorgenomen om minder te kopen, maar het is weer niet gelukt.

A. Bus

Oma-soep

Ik ben weduwe, maar heb lieve kinderen en kleinkinderen met wie ik Sinterklaas vier. Wij gaan een leuke middag hebben met spelletjes die ik heb bedacht. De winnaar mag een pakje uit de zak van de Sint pakken en we eten mijn zelfgemaakte ’oma-tomatensoep’. Al jaren traditie.

Cee van der Meijs