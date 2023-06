Waarom het slim is om in de tuin te kiezen voor meer groen en inheemse planten

„Het idee ontstond eind 2019. Hoe kunnen we mensen er bewust van maken dat ze niet alleen kunnen genieten van de Nationale Parken waar ze om de hoek wonen, maar er ook daadwerkelijk onderdeel van kunnen zijn?”

Aan het woord is Elies Arps, projectmanager van IVN Natuureducatie. „Zo kwamen we op het idee het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug door te trekken naar de tuinen van de bewoners van aangrenzende gemeenten. Goed voor de natuur en bovendien leuk voor de mensen zelf.”

Het Heuvelrugtuinenproject bleek een schot in de roos. Bewoners van zeven deelnemende gemeenten in de omgeving van het Nationale Park bleken enthousiast en gingen aan de slag.

Arps: „We wilden mensen vooral praktische tips meegeven. Zo maakten we een website waar je een inheemse plantenlijst kunt downloaden, een online tuincursus kunt volgen en een handige checklist vindt om te zien waaraan een Heuvelrugtuin moet voldoen.”

Daar staat te lezen dat deze uit minstens zestig procent groen bestaat, tuinieren gifvrij gebeurt, water wordt opgevangen door bijvoorbeeld een regenton en dat er in de tuin plekjes zijn voor dieren en insecten om te schuilen, zoals stapeltjes hout of stenen.

Inheems

Bovendien wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van inheemse planten. „Deze wilde plantensoorten groeien hier al eeuwenlang zonder menselijk ingrijpen en het mooie daarvan is dat je twee vliegen in één klap slaat”, aldus Arps. „Inheemse bomen, bloemen en planten zijn sterk en hebben zich optimaal aan de bodem en het klimaat aangepast waardoor ze minder onderhoud nodig hebben. Voorwaarde is uiteraard wel dat ze op de juiste plaats staan.”

Ook de natuur heeft baat bij inheemse soorten. „Zij bieden insecten en andere dieren namelijk precies wat ze nodig hebben”, legt Arps uit.

Ze geeft een voorbeeld: „De hortensia is een geliefde plant die veel mensen in hun tuin hebben. Maar deze geeft nauwelijks nectar en stuifmeel. Wil je een vergelijkbare plant, dan zou je voor de Gelderse roos kunnen kiezen. Qua uiterlijk vergelijkbaar, maar dan met nectar voor insecten én bessen voor de vogels.”

Margriet

Nog een voorbeeld: „Vervang je de struikmargriet die je als kuipplant koopt, door de wilde margriet die je dezer dagen ook volop in de berm ziet staan, dan is dat niet alleen beter voor de insecten, maar ook voor je portemonnee. Want terwijl de ’gewone’ margriet na één seizoen is uitgebloeid, komt de wilde elk jaar opnieuw op.”

Om mensen met de aanleg van hun tuin te helpen, zijn bij tuincentra in de omgeving van Utrecht speciale Heuvelrugplanten en -zaden van inheemse soorten te koop. Speciaal voor het project gekweekt en inmiddels ook landelijk verkrijgbaar.

In navolging van het succes van de Heuvelrugtuin zijn rond de Nationaal Parken Zuid-Kennemerland, Hollandse Duinen en Duinen van Texel vergelijkbare projecten gestart. Arps verwacht dat er meer zullen volgen. Zij benadrukt dat mensen die niet in de buurt van een Nationaal Park wonen, eveneens kunnen meedoen door op een natuurlijke manier te tuinieren en voor meer groen en inheemse planten te kiezen.

„Nederland telt in totaal 21 Nationale Parken, maar als je bedenkt dat alle Nederlandse tuinen bij elkaar opgeteld het grootste nationale park van ons land vormen, dan valt er heel veel natuurwinst te behalen.”

Inspiratie

Meer dan 350 Heuvelrugtuinen staan er inmiddels geregistreerd op de website jouwheuvelrugtuin.nl. Dat is slechts een fractie van het aantal tuinen dat op het Nationale Park is geïnspireerd. Projectmanager Elies Arps: „We kunnen het onmogelijk meten, maar als we zien hoeveel duizenden keren de site is bezocht en hoe vaak de checklists zijn gedownload, dan moet het een veelvoud zijn.”

Wie inspiratie wil opdoen, kan terecht bij de een van de openbare voorbeeldtuinen, te vinden op de website.

jouwheuvelrugtuin.nl

ivn.nl