Tips om meer te sparen (zonder dat je iets hoeft in te leveren)

1. Laat spullen repareren

Is je favoriete kledingstuk kapot? In plaats van meteen naar de winkel te rennen om iets nieuws te kopen, kun je het ook eerst bij de kledingmaker proberen. Vaak kan die voor een paar euro magie verrichten en is het kledingstuk weer als nieuw.

Ook voor elektronische apparaten geldt dat je ze kunt laten fixen. Wellicht heb je zelfs nog garantie ook. Tip: scan de bonnetjes in en bewaar ze in een apart mapje op je computer.

Zelfs als er iets in huis is dat kapot is gegaan, kun je best eerst een handige vriend of vriendin om tips vragen. (En anders kun je altijd nog op het internet terecht voor tips!)

2. Denk niet aan sparen

Huh, maar we willen toch meer sparen? Klopt, maar door dit zo makkelijk mogelijk voor jezelf te maken en dit te doen nadat je salaris gestort is, hoef je er de rest van de maand niet meer aan te denken. Dat pak je zo aan:

- Bedenk hoeveel je elke maand wil sparen. Houd het doel realistisch. Liever iets minder sparen dan er een gewoonte van maken om je spaarrekening te plunderen. Op de lange termijn gaat hierdoor het sparen minder hard.

- Stel een automatische opdracht in om dit bedrag elke maand naar je spaarrekening over te maken.

Vaak is het namelijk zo dat we het geld op onze lopende rekening zien als ‘geld om uit te geven’. Aan het begin van de maand sparen zonder dat je er moeite voor hoeft te doen, kan daarom zomaar helpen om meer te sparen zónder dat je het gevoel hebt dat je in moet leveren.

Werkt dit niet bij jou en boek je zonder pijn geld over van je spaarrekening naar je lopende rekening? Overweeg dan eens om een (spaar)rekening bij een andere bank te openen om zo je spaargeld uit het zicht te stallen.

3. Check eens in het kwartaal waar je geld naartoe gaat

Je bankrekening doorspitten om te kijken waar al je geld heen gaat, is waarschijnlijk niet je favoriete hobby. Maar als je dit nooit doet, is de kans heel groot dat je geld uitgeeft aan zaken waar je niet eens geld aan uit wil geven. (Zoals een abonnement waarvan je vergeten was dat je het had, bijvoorbeeld.)

Hoewel het pijnlijk – maar daardoor ook waardevol – kan zijn om te kijken waar je jouw geld eigenlijk aan uitgeeft, is dit één van de simpelste manieren om meer te sparen zonder dat je het gevoel hebt dat je moet inleveren. Trek er eens per kwartaal een half uurtje voor uit.

4. Shop slim

Ook bij slim shoppen geldt weer: je moet wellicht iets meer moeite doen, maar daardoor kun je een hoop besparen, zonder dat je er iets voor hoeft te laten.

Zoek bijvoorbeeld altijd naar een kortingscode als je iets wil kopen bij een webshop, gebruik online tools om prijzen in de gaten te houden, koop producten die je vaak gebruikt in bulk als ze in de aanbieding zijn en gebruik vergelijkingssites.

5. Check of je ergens anders goedkoper uit bent

Het loont zeker om eens te kijken of je ergens anders goedkoper uit bent met bijvoorbeeld je autoverzekering of je tv-abonnement.