Ⓒ Hollandse Hoogte / Caiaimage

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Als vrouw ben ik misschien een uitzondering omdat ik graag voetbal kijk. Maar zoals mijn ex in het voetbal opging, alsof het een eerste levensbehoefte is, ging me veel te ver.”