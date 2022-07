Column Babette: ’Het bekende verhaal dat stewardessen hun slipjes uitwassen in de waterkoker’

Een collega trof pas een kussenmenu aan op het bed van zijn hotelkamer. Hij kon aangeven of hij een rug-, buik-, of zijslaapkussen wilde, en kiezen uit het merk en soort vulling. Ach ja, verschil moet er zijn. Ik logeer deze week langs de Route du Soleil in een hotelkamer die waarschijnlijk een stuk minder kost dan dat kussen van ganzendons waarop hij die nacht sliep.

In budgetkamers waaraan vaak kraak noch smaak zit, kun je het beste direct je ogen dichtdoen en niet nadenken over wat daar voor jou is gebeurd. Dat er bijvoorbeeld andere mensen boven op het ongewassen sprei lagen, of met hun zweetvoeten op de bedloper aan het voeteneind; niet aan denken, vooral niet doen.

Ook moet je geen theezetten in je hotelkamer terwijl je stilstaat bij het bekende verhaal dat stewardessen hun slipjes uitwassen in de waterkoker. Kan een broodjeaapverhaal zijn, maar de zin in thee ontgaat mij in ieder geval direct. En dan die bedwantsen, ook zo’n hotelkamerfenomeen waar je beter niet bij stil kan staan. Heb ze ooit op reis meegemaakt en weet dat je de rest van de vakantie extra kritisch blijft kijken naar de inhoud van je koffer. Ik vraag me overigens af of het verschil maakt waar je slaapt als het aankomt op hygiëne van de muren, het hoofdbord en de matrassen. Google maar eens op sperma, schimmel, hotel. Of nee, beter van niet.

Twee jaar geleden is er onderzoek gedaan naar de stand van zaken in hotels, in Nederland. Je zou denken dat in ons land alles anders is dan in een ranzig hotelletje in pak ‘m beet Thailand. Dus niet, zelfs in Nederland bleek het (in ieder geval in 2020) niet best gesteld met de hotelkamerhygiëne.

Ik heb geen smetvrees, ga het mezelf ook niet aanpraten. Dus ook zonder de luxe van zo’n menu probeer ik te genieten van mijn kussen. Zelfs als ik ruik dat het wel een wasbeurtje kan gebruiken.

