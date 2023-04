Dagrecept: Kruidig gepaneerde varkensfiletlapjes

Gepaneerde schnitzels wisselen ook: gemaakt van kip of varken, kalf (in Wenen) of kalfskotelet (in Milaan). Deze kruidige, gepaneerde varkenslapjes komen uit Persiana Elke Dag van Sabrina Ghayour. Sla de varkensfiletlapjes met de vuist voorzichtig plat. Bestrooi beide kanten met bloem.

Meng de panko met de oregano, het knoflookgranulaat en paprikapoeder in een kom en breng op smaak met zout en peper. Sabrina gebruikt flink wat knoflook, voeg gerust minder toe! Klop het ei in een kom los. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur, schenk een laagje olie van 2,5 cm in de pan en verhit tot zo’n 170 graden (voeg een kruimel panko toe: als het borrelt en niet te veel sist, is de olie op temperatuur).

Doop de varkenslapjes een voor een in het ei, schud het overtollige ei eraf, wentel door het pankomengsel en druk lichtjes aan. Leg de gepaneerde lapjes in de hete olie (eventueel in etappes) en bak 3 tot 5 minuten per kant goudbruin en gaar. Laat uitlekken op keukenpapier. Serveer met partjes citroen, heerlijk op een broodje of met friet.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g varkensfiletlapjes (ca. 1 cm dik)

- 1 groot ei, 2 el bloem

- plantaardige olie

- zeezout, gemalen peper

- 150 g panko of paneermeel

- 1 volle el gedroogde oregano

- 1 volle el knoflookgranulaat (of minder naar smaak)

- partjes citroen, voor erbij

- 2 tl paprikapoeder