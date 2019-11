Review: GRID

GRID houdt het midden tussen beide bovenstaande uiteinden en blijft trouw aan de roots van de franchise, maar heeft het wel genoeg om het lijf? De nieuwste game van ontwikkelaar Codemasters heeft zijn charmes, maar wekt tegelijk gemengde gevoelens op.

Wat is het?

Een beknopte geschiedenisles: GRID is grappig genoeg ontstaan als zijstapje van een oudere gamefranchise, TOCA Touring Car. Na meerdere delen besloot Codemasters een iets luchtigere spin-off te maken waarin de nadruk meer op de actie tijdens circuitraces lag. Het resultaat was Race Driver: Grid en direct een succes.

Iedereen zag direct dat hier de potentie in zat voor een losstaande reeks. Codemasters had aanvankelijk enige moeite om de nieuwe identiteit te bepalen, maar is er uiteindelijk met vallen en opstaan in geslaagd. Het nieuwste deel weet dan ook precies waar de kracht zit van de serie, namelijk de wiel-aan-wiel actie op permanente- en stratencircuits.

In tegenstelling tot Codemasters andere twee hoekstenen in het racegenre, Formule 1 en DiRT, ligt de instapdrempel van GRID een stuk lager. Ja, er zijn sliders waarmee je de balans van de wagen wat kunt aanpassen of hulpmiddelen als traction control kunt verminderen, maar verder dan dat gaat het niet. Als je het gas- en rempedaal weet te vinden, weet je genoeg.

Is het wat?

Door de simpelere opzet moet GRID het van de actie zelf hebben. Gelukkig reageren tegenstanders agressief en zijn ze niet bang voor een krasje, helemaal op hogere niveaus. De schademodellen van de verschillende wagens heb je dan ook snel ontdekt en die zijn indrukwekkend, al kan de game op grafisch gebied niet tippen aan bijvoorbeeld Forza Horizon 4 of Project CARS 2. Bots je hard genoeg tegen een ander aan, dan verandert diegene in een ‘nemesis’ en kun je dezelfde behandeling verwachten.

Hoe leuk de races ook zijn, het grootste pijnpunt van de game is toch wel een gebrek aan content. Er zitten bij de release 66 voertuigen in de game, onderverdeeld in een handvol categorieën, en 13 locaties. Dat is vrij mager en kan je snel het gevoel geven dat je alles wel hebt gezien. Het doel is om binnen een categorie genoeg evenementen te voltooien voor een showdown, wat stiekem niets meer is dan een veredelde extra race. Heb je daar minstens vier van gewonnen, dan is het tijd om het in de finale op te nemen tegen Ravenwest Motorsport.

GRID heeft naast de singleplayer nog een multiplayer, maar deze beperkt zich eveneens tot het starten van evenementen van zo’n drie races in een lobby met maximaal zestien spelers. Van presentatie om de races heen is geen sprake. Codemasters doet geen moeite op dat vlak om de spanning en sensatie van de racewereld over te brengen. De game leunt puur op de actie op de baan, maar het is de vraag of dat voor de liefhebber genoeg is.

Plus- en minpunten

+ Wiel-aan-wiel actie

+ Niet te simpel, niet te ingewikkeld

Minimale aankleding

Weinig variatie in wagens en locaties

Conclusie

GRID bevindt zich op een eenzame plek in het gamelandschap. Met een focus op ruige races blijft deze racegame weg van alle complexe regels en afstellingen uit bijvoorbeeld de Formule 1, maar vergt de titel meer skills om te winnen dan bij de meeste arcade titels nodig is. De opzet van GRID is alleen zo eenvoudig als de titel zelf en voor de meesten misschien wel iets té kaal. De game put uit het DNA van de serie en haalt wat dat betreft het beste van de oude delen naar boven, maar vernieuwt te weinig om te kunnen zeggen dat het in ‘een nieuw jasje’ is gestoken.

Deze review kwam tot stand in samenwerking met XGN.NL