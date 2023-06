Wat te doen tegen die ellendige houtrot?

Tegenwoordig word ik niet meer te pas en te onpas benaderd om te komen helpen klussen. Gelukkig, want thuis heeft mijn meissie de nodige woonwensen en ik heb ook een fulltime baan.

Op een verjaardag met onbekenden word ik nog weleens om advies gevraagd, maar steeds vaker wordt háár mening over klusdilemma’s gevraagd. Na meer dan tien jaar met mij vindt zij zichzelf namelijk ook een expert. De laatste tijd gaan veel vragen over zachte plekken in hout.

Zacht hout

Als je in het hout prikt en het is zacht, dan is er stront aan de knikker. Verwijder met een beitel het zachte hout en het harde hout tot een centimeter om de rotte plek heen. Daarna ga je de hele plek met de houtfrees na om alle losse delen te verwijderen en je schuurt de plek goed op.

Om het hout rond de slechte plek te verharden, breng je eerst houtverharder aan. Meestal is dit, net als houtrotvuller, een epoxy bestaand uit twee componenten die je moet mengen. Lees goed de gebruiksaanwijzing en trek handschoenen aan. Na de benodigde droogtijd dep je de laag goed droog.

Houtrotvuller

Houtrotvuller is een kneedbaar goedje. Je kunt het helemaal vormen naar het stuk hout, bijvoorbeeld je kozijn of deur. Je brengt de vuller met een speciale aanbrengspatel aan zodat je goed in de hoeken kunt komen.

Begin met de hele plek met een laagje epoxy te bedekken. Vervolgens vul je de plek met een spatel op. Druk goed de lucht uit de vuller.

Daarna moet er worden gemoduleerd; met behulp van speciale messen kun je precies de lijnen van het bestaande hout volgen. Als de epoxy helemaal is uitgehard, moet je hem goed schuren. Daarna kun je hem schilderen en zie je niks meer van je reparatie.

Het klinkt misschien ingewikkelder dan het is, maar op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt vind je een uitgebreide video.