Instagramwaardige tempel Bali blijkt minder spectaculair

De tempel in het oosten van het Indonesische eiland is voor veel toeristen dé plek om een Instagramwaardige foto te maken. Een kiekje bij zogenaamde ’poort naar de hemel’ in het kristalheldere water met vulkaan Agung op de achtergrond staat namelijk garant voor talloze likes.

Althans, bij influencers en toeristen die hun foto’s manipuleren. In werkelijkheid is er namelijk helemaal geen water bij de tempel te vinden.

Een verontwaardigde tweet van de Amerikaanse journalist Polina Marinova heeft de discussie op gang gebracht. „Mijn wereld viel in duigen toen ik ontdekte dat het ’water’ bij de poort naar de hemel een illusie is. Een dramatische foto gecreëerd met een stukje glas en een iPhone.” Op haar bericht kwamen honderden reacties binnen van toeristen die ook teleurgesteld zijn.

Marinova liet op Twitter ook zien hoe de nepfoto wordt gemaakt: een fotograaf houdt een spiegel onder de lens waardoor de illusie wordt gewekt dat de tempel is omgeven door water.

De tempel is een populaire trekpleister en wordt gezien als een van de zes meest heiligste plekken van Bali. Wie de tempel wil bezoeken, moet er zijn best voor doen: het bouwwerk is alleen te bereiken via een trap met 1700 treden.

