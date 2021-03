Interieurtrend: lila is de ideale kleur in de lente

Stylingtip: 3-in-1

Mix een wit of naturellen interieur met lila als modische accentkleur. De lilakleurige Halo Sit van Handed By gebruik je als bijzettafeltje, opbergplek én als poef. Het is een handige sfeermaker die gemaakt is van 50% gerecycled plastic. De Halo Sit is lichtgewicht en neem je dus makkelijk mee naar boven of buiten. Wil je nog hipper? Maak een mix van tafeltjes en opbergmanden van Handed By in de trendkleuren dark lilac, ice grey en ochre yellow.

Foto: mat ‘Mix Teklan’ van heymat.com en bureaumeubels van montanafurniture.com

Spelen met blokken

Dit is een ontdekking: deurmatten van Heymat die zo trendy zijn dat je ze net zo goed als abstract kunstwerk aan de muur kunt hangen. Grafische en organische patronen in een mix van trendkleuren doen ons hart sneller kloppen. En het is naturlijk super praktisch!

Foto: waterkaraf Fiorina van Kave home en tafellamp Triangle van HK living

Klein

Kies met zorg de accessoires uit in je interieur want dat zijn de smaakmakertjes! Dit lampje Triangle met hippe kegelvorm in lila van HK living is een topper op je bureau of sidetable. In de waterkaraf Fiorina van Kave Home van gekleurd glas komen drie trendkleuren samen in één object. Cool!

Foto: ilovelinen.com.au en trendy manden ‘Wonder’ in trendkleur lila van handedby.nl

70’s look in de slaapkamer

De kleurenmix van kurkuma en lila in combinatie met rotan doet op een nieuwe manier de jaren zeventig herleven! Deze retro stijl versterk je door in de rest van de slaapkamer te stylen met lila accessoires én de retro-klassieker; de orchidee.

De collectie Wonder van Handed By bestaat uit drie mandjes met deksel en is handig in de slaapkamer of badkamer voor het opbergen van sieraden, watjes of make-up. Of plaats deze lila mandjes in de hal voor een mooi kleuraccent en opbergplekje voor sleutels en pasjes. Door de van bamboe gemaakte deksel (duurzaam!) zijn alle spullen uit het zicht en kun je de mandjes stapelen. Dit staat leuk en bespaart weer ruimte.

Foto: Forbo Furniture Linoleum van forbo-flooring.nl

Fun

Er komt de komende jaren steeds meer kleur in het interieur. Het staat niet alleen een stuk gezelliger, kleur heeft direct effect op je gevoel. Lila heeft een stimulerende maar ook kalmerende werking. Zelfs op een groot oppervlak werkt het sfeervol.

De Marmoleum Click collectie – makkelijk zelf te leggen – heeft een lilakleurige vloer (333363 Lilac) die dankzij de natuurlijke optiek van Marmoleum een warme en zachte uitstraling heeft in het interieur van bijvoorbeeld de slaap-of kinderkamer.