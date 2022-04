Dit is het populairste park ter wereld (op Instagram dan)

Althans, volgens de laatste data van Instagram. De Britse vergelijkingssite Uswitch is in wat cijfers gedoken en heeft aan de hand van de bevindingen een lijstje gemaakt van de tien meest geliefde parken. Om tot de lijst te komen zijn de hashtags geanalyseerd. Simpel gezegd heeft de website gekeken welke parken de meeste hashtags heeft verzameld.

De nummer 1 is misschien niet heel verrassend: Central Park in New York. Dit stadspark, met een oppervlakte van 341 hectare is bijna 8 miljoen keer ’gehashtagged’

Dit New Yorkse park telt ongeveer18.000 bomen en wordt jaarlijks bezocht door zo’n 42 miljoen bezoekers. Het park was het decor voor veel populaire tv-shows en films zoals Gossip Girl, Home Alone en When Harry Met Sally, waardoor het een extra iconische plek is voor toeristen om het te bezoeken en te fotograferen.

Ⓒ 123rf

Het Londense Hyde Park is goed voor 2,36 miljoen tags. Volgens Treeconomics en The Royal Parks staan hier in totaal 4.000 bomen die onmisbaar zijn omdat ze de Londense lucht reinigen. Het is een geliefde plek voor tal van activiteiten, zoals waterfietsen aangezien het een uitgestrekt meer heeft.

Ⓒ 123rf

Op nummer die staat het Hangang Park in Seoul met ongeveer 750.000 tags. Dit park bestaat eigenlijk uit twaalf verschillende parken. Het officiële aantal bomen in Hangang Park is niet bekend, wel weten we dat de Seoul Metropolitan Government vorig jaar 90.000 bomen in het park heeft geplant om fijnstof, auto-emissies en geluidsoverlast in Seoul aan te pakken. Bijzonder aan dit park zijn de vele kunstinstallaties die er te vinden zijn, evenals het uitzicht op de Han-rivier.

De volledige top 10:

1. Central Park, New York (7,962,156 hashtags)

2. Hyde Park, London (2,363,707 hashtags)

3. Hangang Park, Seoul (749,856 hashtags)

4. Griffith Park, Los Angeles (493,093 hashtags)

5. Golden Gate Park, San Francisco (486,936 hashtags)

6. Park Güell, Barcelona (431,577 hashtags)

7. Parque Ibirapuera, Sao Paulo (371,104 hashtags)

8. Shinjuku Gyoen National Garden, Tokyo (351,842 hashtags)

9. Parque del Retiro, Madrid (324,262 hashtags)

10. Bosque de Chapultepec, Mexico City (317,756 hashtags)