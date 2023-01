Interieurtips voor een gezellige en stijlvolle slaapkamer

Meer slaap

In 2023 is er veel aandacht voor alles wat met gezond slapen te maken heeft. Thuis kunnen we er van alles aan doen om de nacht zo goed mogelijk door te komen. In deze trendy slaapkamer van Swiss Sense is de sfeer warm en rustgevend door zachte materialen en een kleurenpalet dat doet denken aan de ondergaande zon. Bezuinig niet op een goede matras, dekbed en hoofdkussen. Ze kunnen je namelijk helpen om makkelijker en sneller te ontspannen.

Thee en een goed boek

Ⓒ woonaccessoires van Urban Nature Culture

Drink liever geen koffie, maar kruidenthee voordat je naar bed gaat. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld deze gezellige mok van Urban Nature Culture.

Handig en cool

Ⓒ kledingrek van rackbuddy

In een opgeruimde slaapkamer slaap je beter en daar zijn allerlei slimme oplossingen voor. De meeste kledingrekken zijn niet zo sexy maar deze van Rack Buddy in coole pasteltinten is stoer én trendy. Je kunt zelf een ontwerp samenstellen afgestemd op de beschikbare ruimte in jouw slaapkamer. Maar zelfs met een klein plekje creëer je al een opbergplek. Zo blijft het netjes en sfeervol.

Smaakmakers

Ⓒ Kave Home en plant van papier

Een warme naturellen sfeer is belangrijk om je geest tot rust te laten komen. Omring jezelf in de slaapkamer met accessoires en sfeerlampjes waar je blij van wordt. Een zachte sfeermaker is bijvoorbeeld het Bianella lampje van Kave Home bekleed met corduroy stof.

Mooi op elkaar afgestemd

Ⓒ opbouwwaskom van Ideal Standard en Swiss Sense

Laat de sfeer in de slaapkamer doorlopen in de badkamer. Dat kan door de wastafel in een mooie naturellen trendkleur te kiezen die je ook terug laat komen in de muurverf, je dekbedovertrek of vloerkleed. Verzacht de sfeer extra door voor een ronde vorm te gaan zoals deze keramieken wastafel van Ideal Standard.

Duurzaam

Ⓒ milieuvriendelijke handdoeken van KOBN

Veel mensen maken zich zorgen om het milieu. Alle kleine beetjes helpen: probeer eens minder lang te douchen en gebruik milieuvriendelijke handdoeken in de badkamer. Deze gestreepte exemplaren van Smallable zijn duurzaam gemaakt in Australië. Door de kleine franjes rand en de perfecte trendkleuren passen ze in de nieuwste woontrends.

Naturel

Ⓒ plaid van arket en behang Artifact van eijffinger

De natuur in huis draagt bij aan ons gevoel van welzijn. De nieuwe naturellen zijn wel weer net even anders dan dat we gewend zijn. Dit behang Artifact heeft een nieuwe zacht-bruine tint die doet denken aan woestijnzanden die in een witte kamer de sfeer meteen verhoogt. Doorbreek de monochrome stijl met een warme wollen deken van Arket met vrolijk kleuraccent in geel, roze, zalm of petrol blauw.