Vorstelijk rijden voor 20.000 euro: wij tippen deze drie occasions

Ford Mondeo 2015 – 2019

Het rijcomfort van de grote Mondeo is nog altijd niet te versmaden. Op kruissnelheid is hij mooi stil. De hatchback biedt 550 liter bagageruimte. De moderne 1.5 scoort in combinatie met een zestraps automaat een gemiddeld verbruik van 1 op 12. Bij een autobedrijf in Schiedam vinden we een donkergrijze 1.5 ’Titanium’ (2016, 82.000 km) voor € 19.745.

Opel Insignia 2017 – 2022

Het moderne uiterlijk van deze Insignia valt bij menigeen in de smaak. Het interieur is behalve fraai ook lekker ruim. De coupé-achtige daklijn bemoeilijkt de instap achterin. De bagageruimte is met 490 liter iets kleiner dan die van de twee andere occasions. De kleinste 1.5-liter Turbo is met 140 pk goed voor een verbruik van 1 op 15. Bij een autobedrijf in Hengelo stuiten we op zo’n 1.5 (165 pk, 2018, 35.000 km) voor € 19.950.

Volkswagen Passat 2014 – 2019

De Passat biedt van dit drietal de grootste bagageruimte, met 586 liter. Van binnen is-ie ook aangenaam ruim, al is de daklijn wat laag. De 1.4-liter benzinemotor is sterk en soepel genoeg. De Volkswagen is van deze drie middenklassers de duurste in aanschaf. Daarom komen we uit bij een ouder exemplaar. De zwarte 1.4 TSI ’Highline’ (2018, 92.000 km) bij een autobedrijf in Zwaag blijft voor de andere occasions echter een geduchte concurrent.

Oordeel van de Wegenwacht

Van deze generatie Mondeo kent de Wegenwacht een paar kleine euvels die vaker voorkomen. Als de alarmknipperlichten niet meer uit willen, zit de schakelaar gewoon klem in het dashboard. Een kleine storing in de automaat maakt dat het dashboard actief blijft. Na een nachtje is je accu dan leeg. Dat lost de Wegenwacht zo voor je op.

Kwalitatief heeft Opel van deze Insignia een hele goede auto gemaakt. Klachten die de ronde over de 1.4-liter motor deden, komen bij de nieuwere 1,5 niet meer voor. Natuurlijk kan er altijd iets misgaan, al is het maar een lekke band of een lege accu, maar ook dan helpt de Wegenwacht de onfortuinlijke Opel-rijder graag weer op weg.

Volkswagen Passat

De TSI- en TFSI-motoren verbruiken meer olie dan normaal. Blijven peilen en bijvullen is het devies. Als het oliefilter is dichtgeslibd, heb je waarschijnlijk een servicebeurt te lang uitgesteld. Het is dan noodzakelijk de olie te verversen, wil je motorschade voorkomen. Het tankklepje weigert weleens dienst en moet door de Wegenwacht worden geforceerd.

Ons advies

Een grote middenklasser is een ideale gezins- en gebruiksauto. Een ’foute’ keuze bestaat dan ook niet. Wij zouden de voorkeur geven aan de Opel Insignia vanwege de kwaliteit en de scherpe aanbieding van de voorbeeldauto.

