Als je van opera houdt, zijn theatrale dingen je niet vreemd. Toch schrik ik me rot bij het zien van de hoge ’Klan-achtige’ puntmutsen in het Museo de Pasos: over de geschiedenis van Pasen in Bilbao. Dit ’Museum van het Lijden’ is een van de verborgen schatten van Bilbao. Drie dagen cultuur, kunst én Hollandse Spanjaarden.