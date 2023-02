Leuk voor het voorjaar: tips voor een maritieme sfeer in huis

Twee in een

Een opgeruimd interieur straalt luxe uit. Creëer sfeer en extra opbergruimte in je zitkamer met de bijzettafel Halo van Handed By die je ook als poefje kunt gebruiken. Onder het houten plateau is een opbergplek te vinden waar met gemak speelgoed, afstandsbedieningen of een tablet in opgeruimd kunnen worden. De Halo is met de hand gemaakt van 50% gerecycled plastic.

Icoon op tafel

Ⓒ Iitala 2023

De Kartio-collectie van Iitala is een symbool van iconisch Scandinavisch design. De geometrische vorm van de Kartio-karaf is in combinatie met de bijpassende glazen een moderne decoratie op tafel. Het levendige ultramarijn blauw (een nieuwe trendkleur!) is een frisse en tijdloze tint die goed samengaat met lichte naturellen maar ook sterk is in combinatie met warme tinten zoals bruin en koper.

Blauw

Ⓒ trendpresentatie ‘In The Air’ van Elisabeth Leriche, Maison & Objet 2023

De rustgevende werking van de zee, water en de lucht is een bron van inspiratie voor het interieur. Tijdens de Maison & Object-beurs in Parijs werd tijdens de trendpresentatie In The Air getoond hoe het blauwe palet kan worden toegepast aan de hand van noviteiten voor het interieur.

Fit en fris

Ⓒ opbergboxen FIT van Handed By

Zoek jij een decoratieve oplossing voor het organiseren van alle kleine spullen in de badkamer, keuken, werk- of woonkamer? De FIT collectie van Handed By bestaat uit handzame opbergmanden die je met elkaar kunt combineren en leuk zijn om te stapelen! De water- en naturellen kleuren zijn op elkaar afgestemd. Door de met de hand gevlochten structuur van de manden creëer je al snel een modern-landelijke sfeer.

Zomerse sfeer

Ⓒ blauwe sprei van Bonsoirs

Het decoreren van je bed met een plaid is een goede manier om meer kleurbeleving en gezelligheid te creëren in de slaapkamer. Voor een zomerse draai is deze katoenen sprei van Bonsoirs een idee; de blauwe kleur heeft een verkoelend effect. Mocht het te warm worden in de kamer dan kan je altijd nog het dekbed wegleggen en onder de katoenen sprei slapen.

Waterachtig

Ⓒ behang Moiré van Elitis en glazen dienblad Organic van Ethnicraft

Het behang Moiré van Elitis refereert aan de ooit zo populaire Moiré zijde met het beroemde waterachtige golfpatroon. Het dienblad Organic van Etnicraft lijkt van bovenaf ook op een abstracte weergave van een rivier. De waterachtige optieken zijn in navolging van andere populaire natuur-dessins – denk aan botanische motieven, natuursteen en houtoptieken.

Stylingtip: meer wit en een tikkie blauw

Ⓒ kandelaar Dito van Ferm Living & Maison du Monde

Een trend in de woonaccessoires is dat er meer witte accessoires komen in combinatie met hier en daar een felblauw accent. De kandelaar Dito (dat vinger in het Italiaans betekent) is gevormd met vingers die in het klei zijn gedrukt waardoor een organische en kinderlijke vorm ontstaat.