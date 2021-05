Zee-egel, schapenhersenen, muizen: dit is het vreemdste dat onze lezers ooit hebben gegeten

Leuk om te lezen dat velen van u culinair zo avontuurlijk zijn! Maar bij het lezen van sommige berichten gingen bij ons de nekharen enigszins overeind staan...

Zo kregen we een paar e-mails binnen over balut, een bevrucht eendenei met een bijna volledig ontwikkeld embryo dat in Zuidoost-Azië als delicatesse wordt gezien. „Alleen al de geur deed ons kokhalzen”, schrijft Ellen Schortinghuis die het in Vietnam at.

Ilse Dijkmeijer kreeg balut in Cambodja. „Het smaakte naar ei, totdat ik besefte wat ik at. Toch opgegeten.” Lissette Franken stuurde zelfs een foto mee. Die klikten we snel weg.

Ans Zonneveld kreeg in IJsland hàkarl, gefermenteerde haai, voorgeschoteld. „Het ziet eruit als zure haring uit een pot, maar daar stopt meteen elke vergelijking.” Ook bijzonder: de stierenballen in Chili en vissensperma in Macedonië die Armin Troost heeft geproefd.

In eigen land at Rob Hageman begin jaren 80 iets vreemds. „Op een dag kwam mijn vader thuis met een muskusrat. Hij heeft het vlees klaargemaakt zoals je haas klaar maakt, in een stoofpotje. Niet slecht, maar ook niet echt al die moeite waard.”

Snotachtige gelei

Lang geleden in Frankrijk bestelde ik een gerecht zonder dat ik wist wat het was. Het bleken varkenspoten in een snotachtige gelei te zijn, met de huid er nog op.

Ton van de Graaf

Groot achterwerk

In Brazilië at ik tanajura, een miersoort met een groot achterwerk. Als je het frituurt, smaakt het naar pinda. Om het te eten, moet je wel eerst het achterwerk van het lijfje lostrekken. Toch zou ik het zó weer eten!

M.C. Weergang

Verrassing

In Santiago (Chili) liet ik me qua voorgerecht verrassen. Ik kreeg een bord met een doorzichtige substantie en een rekje met olie, azijn, rauwe ui en een pepermolen om de bittere smaak te neutraliseren. Het bleek zee-egel te zijn. Niet echt mijn ding, maar toch alles opgegeten.

Erick Schydlowski

Misselijk

Toen ik in China was, at ik een heerlijke saus met stukjes vlees en kleine botjes erin. Toen ik hoorde dat de saus van muizen was gemaakt, lustte ik het meteen niet meer. Ik werd er bijna misselijk van.

Ellen Winkel

Schapenbrein

Op reis in Algerije aten we eens de plaatselijke delicatesse: cerveau. Onze gastheer vertelde later dat het schapenhersenen waren. Daar moesten we even van slikken. De smaak was nogal weeïg. Wat ons betreft niet voor herhaling vatbaar.

Sonja van den Bogaard