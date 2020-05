Dit zijn de 3 beste en betaalbare kleine gezinsauto’s

Ford Fiesta

Van deze generatie Fiesta kent de Wegenwacht alleen wat onschuldige problemen van elektronische aard. Niet goed vastzittende stekkers bijvoorbeeld, die ervoor kunnen zorgen dat de auto ’stroomdood’ lijkt.

Toyota Yaris

Dit type Yaris is opnieuw zo betrouwbaar als wat. Er is een paar kleinigheden bekend die weleens voorkomen. Storing in het keyless-entry systeem is gemakkelijk op afstand te verhelpen; je hoeft de Wegenwacht dan alleen maar te béllen. Een hybride versie die niet wil starten, krijgen we ook weer met een trucje aan de praat.

Volkswagen Polo

Polo’s met een 1.0 liter driecilinder benzinemotor hebben weleens last van een niet goed functionerende gasklep. Die moet worden vervangen.

’Klapperende’ geluiden uit de motorruimte klinken ernstig, maar die verdwijnen vanzelf wanneer er voldoende oliedruk is opgebouwd.

De besparing is sterk afhankelijk van de huidige uitvoeringen; alleen de Fiesta blijkt één op één vergelijkbaar. Als totaalpakket zouden we in dit geval kiezen voor de Volkswagen Polo.

(Deze rubriek is in samenwerking met ANWB)