Uittip: tien dagen lang feest in Tilburg met gevarieerd festival

Al 450 jaar is de Tilburgse Kermis een begrip in de textielstad. „Net als carnaval is de kermis niet weg te denken. Die is vastgeroest in onze cultuur”, zegt stadsmarketeer en inwoner Ben Smit (61).

Volgens Smit is de kermis één groot familiefeest waar rasechte Tilburgers het hele jaar naar uitkijken. „Veel mensen sparen er een jaar voor. Een traditie is dat (klein)kinderen van hun ouders of grootouders kermisgeld krijgen dat ze mogen uitgeven. Dat heb ik vroeger ook bij mijn kinderen gedaan. De ouderen gaan dan lekker op een terrasje zitten, mensen kijken en vrienden ontmoeten. Dat is het leuke aan de Tilburgse Kermis: uit alle hoeken en gaten komen mensen tevoorschijn die je een jaar niet hebt gezien. Heel gezellig!”

Op de Tilburgse Kermis zijn zo’n 235 attracties voor jong en oud te vinden. Uiteraard de traditionele en welbekende attracties als de draaimolen, het reuzenrad en het spookhuis. Dé attractie van 2023 is de Power Surge, een zestien meter hoog geel-zwart gevaarte met zes armen waaraan gondels hangen. De armen, gondels en stoeltjes kunnen draaien. Niet voor watjes!

Werd de kermis voorheen vooral in het centrum gehouden, tegenwoordig wordt deze veel meer over de stad verspreid. „De kermis flapt als het ware uit over de stad, bijvoorbeeld naar de Piushaven en het Wilhelminuspark. Heel de stad viert feest”, stelt Smit.

Muziek

„Het is inmiddels ook geen traditionele kermis meer, maar een tiendaags festival met uiteraard kermisattracties, maar ook met muziekoptredens, theater, film en tentoonstellingen.”

Smit tipt onder meer LunaLunaLuna, een mini-theaterfestival dat van 26 tot en met 30 juli in het Wilhelminapark plaatsvindt of het muziekfestival Desperados Roadshow (tot en met 24 juli) in de Spoorzone. Ook leuk: de buitenbioscoop in de Piushaven.

De komende tien dagen verwacht de stad meer dan een miljoen bezoekers die volgens Smit allemaal aan hun trekken zullen komen. „Of je nou gek op snelle attracties bent, meer van theater houdt of dol op een feestje bent.”

Smit zelf is van plan om de komende dagen met een biertje in de hand van live muziek en gezelligheid te genieten. „Ik hoef niet zo nodig in een attractie. Hoewel... ik zou wel met mijn vrouw in het spookhuis willen. Zij schrikt zich daar natuurlijk rot!”

kermisfestivaltilburg.nl