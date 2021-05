Zin in een cocktail? Laura Brady is de beste bartender van Nederland (en maakt dus de lekkerste drankjes)

Laura Brady van The Duchess in Amsterdam versloeg elf bartenders uit Nederland. Ze treedt daarmee in de voetsporen van James Chaib (The Tailor Bar Amsterdam) als beste bartender van Nederland.

Brady, die het afgelopen jaar door corona maar weinig achter de bar heeft gestaan, is dolgelukkig. „Meedoen aan deze wedstrijd gaf mij weer even de boost die ik nodig had”, zegt ze. „En ik hoop dat ik heel snel weer achter de bar van The Duchess mag staan.”

Juryleden Jenna Ba, Fjalar Goud en James Chaib beoordeelden de kandidaten in twee rondes op techniek, smaak, creativiteit, kennis en balans.

Twee rondes

De twee rondes stonden in het teken van inspiratie en creatie. Tijdens de eerste ronde moesten de bartenders een Tiki-inspired-serve bedenken met Talisker 10yr. Qua storytelling moesten ze dit koppelen aan een speciale gebeurtenis dat belangrijk is geweest voor hun carrière als bartender.

Tijdens de laatste proef, beter gekend als Cordial Creation, werd de finalisten gevraagd een Cordial te creëren waarmee de lekkerste Highball met Johnnie Walker Black Label gemaakt kon worden.

World Class Family

Naast het behalen van de titel Nederlandse Diageo World Class Bartender of the Year 2021 is Laura Brady ook toegetreden tot de zogenaamde World Class Family. Zij mag van 4 tot 8 juli 2021 samen met 54 andere bartenders strijden tijdens de online internationale finale van de World Class Competition.