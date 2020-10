Waarom je juist in het najaar moet tuinieren

Wat veel mensen niet weten is dat het najaar een geweldige periode is om te tuinieren. Met de pepernoten al in de schappen zijn veel mensen in gedachten al klaar met de tuin, maar de omstandigheden om nog lekker in de tuin of op het balkon te werken zijn juist nu perfect. Het is vaak nog redelijk warm en dat is goed voor de planten die je aanplant die zo meer kans hebben om goed aan te slaan.

In het voorjaar zijn er vaak zeer droge perioden waardoor nieuwe planten het moeilijk hebben. Door nu al aan de gang te gaan, kunnen ze beter wennen en je hoeft ook minder vaak water te geven. Door vaste planten te scheuren, kun je van één plant er soms wel vier of vijf maken. Het najaar is ook goed voor meer structurele ingrepen in de tuin zoals plantvakken opnieuw inrichten of bomen en heesters aanplanten.

Deze week een dringende oproep van Jetty van 86 uit Oud-Beijerland. Ze zit na al die maanden nog steeds binnen vanwege corona en wil weten hoe je de verschillende clematissen moet snoeien, met name de Early Sensation. De clematis oftewel de bosrank is een prachtige klimplant. Grofweg zijn er twee groepen die op verschillende wijze moeten worden gesnoeid.

De grootbloemige clematissoorten bloeien op eenjarig hout. Deze mag je in het voorjaar flink terugsnoeien, want die geven altijd weer bloemen op de uitlopers die ze in de lente krijgen. De kleinbloemige soorten bloeien op het hout van vorig jaar en die moet je licht snoeien na de bloei.

Early Sensation behoort tot de laatstgenoemde groep, wat betekent dat er in principe weinig snoei nodig is, behalve hem in vorm te houden. Ik hoop dat je zo verder kunt en veel steun in de komende periode, Jetty!

Trix wil graag het dak van haar nieuwbouwwoning vergroenen. Zij wil weten waarop ze moet letten om geen problemen te krijgen qua gewicht of zelfs het risico op lekkage.

Groene daken kun je zelf maken van kant-en-klare, voorgekweekte cassettes die je direct op het dak kunt plaatsen. Je hebt ook systemen met losse lagen die je eveneens zelf kunt aanbrengen.

Bij een nieuwbouwhuis heb je geen oud dak. Dit kan dit vaak veel gewicht hebben, maar toch zou ik een groenexpert vragen om mee te kijken.

Goed trouwens dat je dit doet, want het maakt echt verschil en het ziet er tof uit.