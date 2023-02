Altijd maar besluiteloos? Dit zou kunnen helpen

Vind je het vaak moeilijk om te kiezen tussen verschillende opties die allemaal even aantrekkelijk klinken? De kans is dan groot dat je zó lang bezig bent met het afwegen van de opties dat je er stress van ervaart.

Besluiteloosheid komt in de meeste gevallen doordat we zo veel te kiezen hebben, zegt gelukscoach Tchiki Davis, verbonden aan het Welzijnsinstituut van Berkeley, op de website van Psychology Today. „Maar het onvermogen om beslissingen te nemen heeft ook te maken met onze opvoeding en de samenleving waartoe we behoren.”

Ook bepaalde jeugdtrauma’s kunnen er volgens Davis voor zorgen dat we op latere leeftijd moeite hebben met het nemen van beslissingen. Kinderen die op hun jonge leeftijd al veel stress ervaren, kunnen daar later negatieve gevolgen van ondervinden wat betreft hun vermogen om beslissingen te nemen.

Af en toe twijfelen en moeilijk tot een keuze komen is niet zo erg. Soms is het juist goed om geen overhaaste beslissingen te nemen. Maar merk je dat je bij vrijwel álles besluiteloos bent, dan is het slim om daar iets aan te doen.

Tips

Er zijn een paar praktische tips die je kunnen helpen om beter te worden in het maken van keuzes:

- Gaat het om iets groots? Doe onderzoek en ga na wat de voor- en nadelen zijn van elke optie. Door vooraf na te gaan wat er valt te winnen of te verliezen, is het vaak (iets) makkelijker om tot een goed besluit te komen. Probeer ook elk scenario te visualiseren zodat je beter kunt bepalen bij welke optie jij je het prettigst voelt.

- Voorkom perfectionisme. Besef dat niemand perfect is en dat het heel menselijk is om fouten te maken. Kies je ergens voor en wil je daar later toch op terugkomen? Dan doe je dat toch gewoon!

- Zorg voor minder keuze. Vind je het lastig om ’s ochtends te beslissen wat je aantrekt? Maak het jezelf makkelijker door wat kleding weg te geven. Je maakt er een ander blij mee en het scheelt je ’s ochtends een hoop kopzorgen!

- Gooi een muntje op. Dit klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar heb je te maken met een alledaagse beslissing die je leven niet helemaal op z’n kop zal zetten en waarbij de opties allemaal even goed zijn? Gooi dan een muntje op. Kun jij je tijd en energie daarna lekker weer in iets anders steken.