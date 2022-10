Droombestemmingen voor liefhebbers van architectuur

Oude wapenfeiten

Een wandeling door Rome betekent lopen door de geschiedenis, met als oudste wapenfeit het meer dan 2000 jaar oude Colosseum. Het indrukwekkende amfitheater werd gebouwd door de Romeinen met als doel om mensen te vermaken, onder meer met gladiatorengevechten. Andere bouwsels uit die tijd zijn het Pantheon en het Forum Romanum. Na deze klassieke bouwstijl volgden onder meer de romaanse en gothische periode en de renaissance. Vandaag de dag is Rome een van de grootste centra van de 17-eeuwse barokarchitectuur met als een van de beroemdste voorbeelden de iconische Trevi-fontein.

Grootse restauratie

Ⓒ 123rf

In de Franse stad Bordeaux kijk je je ogen uit. Dankzij een groots restauratieproject in de jaren 90 is het in het stadscentrum genieten van hoogstandjes als Place de la Bourse, Porte Cailhau en Grosse Cloche. Ook museum Le Cité Du Vin uit 2016 is een must see; de immense rondingen en gouden panelen vormen een kunstwerk op zich. Eenmaal binnen leer je er alles over de kunst van het wijnmaken.

Bekijk ook: De meest gegoogelde bouwwerken ter wereld

Eclectische mix

Ⓒ Getty Images

Shanghai is net als veel andere Chinese steden enorm tot ontwikkeling gekomen. In enkele decennia is de stad bijna onherkenbaar veranderd. Veel traditionele architectuur heeft plaatsgemaakt voor innovatieve en experimentele architectuur, wat voor een eclectische mix zorgt. De Jin Mao Tower, Shanghai Oriental Sports Center en Sky Soho zijn enkele blikvangers.

De Shanghai Tower is met 131 verdiepingen en 632 meter hoog het hoogste gebouw van China. Het beschikt over het hoogste observatiedek ter wereld; op 561 meter kun je je aan het uitzicht vergapen.

Het spiraalvormige wegdek van de Nanpubrug is niet alleen een lust voor het oog, vooral in het donker, maar ook praktisch. Door zijn bijzondere vorm wordt er aanzienlijk minder ruimte gebruikt. De brug verbindt de historische binnenstad met het nieuwe Shanghai.

Parijs van het oosten

Ⓒ 123rf

Liefhebbers van art nouveau kunnen in Boedapest hun hart ophalen. De Hongaarse hoofdstad wordt gezien als een van de mooiste Europese steden op architectuurgebied en wordt liefkozend ook wel het Parijs van het oosten genoemd. De beroemdste kerk is de Matthiaskerk met een kleurrijk geglazuurd dak, prachtig gedecoreerd met patronen en originele stenen. Naast onder meer het parlementsgebouw en het Vissersbastion staat Boedapest ook bekend om haar mooie bruggen. Negen stuks verbinden de stadsdelen Boeda en Pest. De kettingbrug, een van de mooiste, wordt gezien als het symbool van de stad.

Organisch geheel

Ⓒ 123rf

Stoutmoedig, brutaal, kleurrijk, gevarieerd: Barcelona verdient een plek op de wereldkaart van de architectuur. Al wandelend loop je door 2000 jaar bouwgeschiedenis. Haar kenmerkende gezicht kreeg de stad van de vroeg 19e-eeuwse architect Antoni Gaudí, verantwoordelijk voor een aantal van de beroemdste gebouwen zoals La Pedrera, Cada Batlló en het Park Güell. Geïnspireerd door moderne gotiek en oriëntaalse architectuur creëerde Gaudí met zijn keramiek en glasmozaïek organische plekken in de stad waar hij zo van hield. Gaudí’s La Sagrada Família is een van de langstlopende projecten ooit. De architect overleed toen de kerk niet eens half af was. Inmiddels wordt er al 140 jaar aan de kerk gesleuteld!

Voorloper ’vreemde eenden’

Ⓒ 123rf

Het Guggenheim Museum dat deze maand exact 25 jaar geleden de deuren opende, zette de Spaanse stad Bilbao op de architecturele wereldkaart. Het gebouw is een van de meest invloedrijke uit zijn tijd en verdiende daarmee zelfs zijn eigen term: het Bilbao-effect. Een fenomeen waarbij een stad dankzij een iconisch gebouw financieel tot bloei komt. Het unieke bouwwerk van architect Frank Gehry zou de voorloper worden van vele andere bijzonder gevormde panden.

Het Guggenheim Museum zelf is aan te raden voor liefhebbers van moderne kunst en architectuur. In Bilbao zijn nog meer architecturale pareltjes te vinden zoals de metro, het futuristische stalen en glazen gebouw van het ministerie van Gezondheid en de Zubizuri Bridge die naar het Guggenheim museum leidt.