Zo maak je je huis zo slim mogelijk

Near field communication-chips (nfc) zijn micro-chips die ook worden gebruikt voor pinbetalingen met een smartphone. Wie ooit in een winkel heeft afgerekend met een telefoon, weet hoe snel en eenvoudig een dergelijke handeling verloopt.

Hoe kun je een dergelijke chip nou toepassen in een slimme woning? Simpel: plaats de chip op strategische plek waar je ‘m kunt scannen, bijvoorbeeld naast de voordeur in de hal. Zodra de smartphone langs de chip wordt gehaald, gaan alle lichten aan, begint de muziek met spelen, gaan de gordijnen open of komt je partner een welkom thuis-knuffel brengen. Dat laatste is overigens niet programmeerbaar, maar de rest wel.

Om deze techniek te laten werken is slimme apparatuur wel een vereiste. De chip geeft immers niks anders dan een directe opdracht aan de smartphone, die weer geprogrammeerd moet zijn om allerlei slimme apparatuur aan te sturen. Denk bijvoorbeeld aan Philips Hue-verlichting of Sonos-speakers, die via een app te bedienen zijn.

Nfc-chips zijn dus bedoeld om een extra handeling met een smartphone weg te nemen (openen van de betreffende app en het vervolgens kiezen van de opdracht, bijvoorbeeld: ‘Speel jazz-muziek af op Sonos-speaker in huiskamer’). Scan en klaar. Via stemopdrachten kan hetzelfde klusje geklaard worden (‘Hey Siri, speel jazz-muziek af op Sonos-speaker in de huiskamer’), maar de praktijk leert dat stemopdrachten lang niet altijd even goed werken, terwijl er aan het scannen van chips weinig mis kan gaan.

Om een nfc-chip te programmeren hoef je niet over de denkcapaciteit van Elon Musk te beschikken. Een velletje met meerdere nfc-chips stickers koop je voor minder dan twee tientjes. Stel de chips vervolgens in met een smartphone-app als NFC Tools.

Superhandig: plaats een nfc-chip sticker op een plek waar je gasten ontvangt. Bijvoorbeeld aan de keukentafel thuis (of in een wachtkamer van de tandarts, in de lobby van een hotel: noem maar op). Laat ze met hun smartphone de chip scannen en voilà: je gasten zijn verbonden met het wifi-netwerk. Nooit meer gedoe met moeilijke wachtwoorden.